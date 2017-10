Temen que hayan muerto 40 personas por incendio en Oakland

Oakland, California– Las autoridades del área de la Bahía de San Francisco dijeron el sábado que están preparadas para enfrentar hasta 40 muertes luego de un incendio durante una fiesta en un almacén de Oakland, en California.El sargento del condado de Alameda Ray Kelly dijo que nueve personas están confirmadas muertas, pero agregó que ese número aumentará.La jefa de bomberos de Oakland, Teresa Deloche-Reed, informó que algunos asistentes a la fiesta escaparon y que entre 50 y 100 personas estaban en el almacén en el momento del incendio.El almacén estaba dividido en varios estudios para artistas y estaba lleno de muebles, maniquíes, lámparas y otros objetos. Deloche-Reed dijo que el inmueble no tenía una salida clara y que la única, en el segundo piso, era una escalera improvisada de madera.Los bomberos dijeron que el edificio no estaba equipado con rociadores.Kelly informó que los bomberos seguían extinguiendo restos humeantes del incendio, que comenzó alrededor de las 11:30 p.m. del viernes. La causa no está clara.Deloche-Reed detalló que el techo se colapsó y que investigadores buscarán entre los escombros para localizar cuerpos.Las autoridades están trabajando para investigar quién estaba en el almacén cuando comenzó el incendio, durante un evento animado por del músico Golden Donna, reportó el diario East Bay Times.Los bomberos de Oakland tuitearon videos de llamas saliendo por el techo.''Estaba demasiado caliente, había mucho humo, tenía que salir de ahí'', dijo al East Bay Times Bob Mule, fotógrafo y artista que vive en el edificio y tuvo quemadas leves. ''Literalmente sentía que mi piel se despellejaba y mis pulmones sofocados por el humo. No conseguí que funcionara el extintor''.El sábado, las personas usaban una página en Facebook para colocar y buscar información de familiares y amigos que pudieron estar en el concierto.

