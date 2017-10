Llama Trump a Taiwán y arriesga relación con China

Nueva York— El presidente electo Donald Trump habló ayer con la presidenta de Taiwán, en una acción considerada una afrenta que pondría en riesgo la relación con China.Es sumamente inusual, quizá sin precedente, que un presidente o un presidente electo de Estados Unidos hable directamente con un líder de Taiwán, una isla autogobernada con la que la nación norteamericana rompió relaciones diplomáticas en 1979.Washington ha proseguido una política denominada “una China” desde 1979, cuando cambió su reconocimiento diplomático de China del gobierno de Taiwán al gobierno comunista en la parte continental. Bajo esa política, Estados Unidos reconoce a Beijing como representante de China pero mantiene vínculos no oficiales con Taiwán.Un comunicado del equipo de transición de Trump señaló que éste habló con la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen, quien le ofreció sus felicitaciones. No está claro quién inició la llamada.“Durante la conversación, ellos señalaron los cercanos vínculos económicos, políticos y de seguridad entre Taiwán y Estados Unidos. Trump también felicitó a Tsai por haberse convertido en presidenta de Taiwán a inicios de este año”, agrega el comunicado.Una fuente taiwanesa con conocimiento directo de la llamada confirmó que ésta ocurrió. La fuente solicitó no ser identificada debido a que no estaba autorizada a hablar sobre el asunto antes de que Taipéi emita un comunicado oficial.La embajada de China en Washington no respondió de inmediato una solicitud de comentario de The Associated Press.La llamada telefónica de ayer es el ejemplo más extremo hasta ahora de la forma en que Trump ha despreciado las convenciones diplomáticas desde que ganó la elección presidencial el 8 de noviembre.Al parecer ha emprendido llamadas telefónicas con líderes extranjeros sin la orientación habitual del Departamento de Estado, el cual supervisa la diplomacia estadounidense.Durante décadas, el estatus de Taiwán ha sido uno de los asuntos más sensibles en las relaciones entre China y Estados Unidos. China considera a Taiwán como una parte de su territorio que será retomada, a la fuerza si es necesario, en caso de que busque la independencia. Para China es inaceptable que un líder taiwanés sea reconocido como jefe de Estado.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.