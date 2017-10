Rechaza Corte anular conteo de votos en Wisconsin

Estados Unidos– La Corte de Wisconsin rechazó la petición de un grupo de seguidores de Donald Trump de parar el recuento de votos en la entidad, iniciado a petición de la candidata del Partido Verde, Jill Stein.No obstante, el juez sí permitió que siguiera adelante la demanda impuesta por las agrupaciones Great America PAC y Stop Hillary PAC.Esta mañana los simpatizantes del presidente electo trataron de detener o evitar legalmente que se realicen recuentos electorales en Michigan, Pennsylvania y Wisconsin, menos de dos semanas antes de que los estados tengan que terminar las tareas a fin de cumplir con una fecha límite federal para certificar los resultados de la elección.Las acciones legales con las que intentaron bloquear o parar los recuentos en los tres estados que Trump ganó por pequeño margen podrían causar atrasos que podrían hacer muy difícil o imposible terminarlos a tiempo.Los recuentos fueron pedidos por la candidata presidencial del Partido Verde, Jill Stein, quien dice que son necesarios para asegurar que las máquinas electorales no fueron hackeadas, aunque no hay evidencia de que así fuera.Los detractores de los recuentos dicen que Stein sólo está tratando de recaudar dinero, hacerse fama y crear una base de donantes."Nuestra meta no es cambiar el resultado de la elección'', dijo Stein en un comentario publicado el jueves. "Es asegurar la integridad y veracidad de los votos''.Las dos organizaciones, Great America PAC y Stop Hillary PAC, junto con el votante de Wisconsin Ronald R. Johnson, apelaron a la corte el jueves para tratar de detener el recuento. Pidieron una orden temporal de restricción en una corte federal para detener inmediatamente el recuento mientras el tribunal considera su demanda.Pero el juez de distrito James Peterson denegó la moción el viernes, y dijo que no había inconvenientes para permitir que proceda mientras el estado prepara argumentos en su defensa.La demanda dice que Wisconsin está en violación del fallo de la Corte Suprema llamado Bush Vs. Gore, del 2000, debido a que no tiene estándares uniformes para determinar qué votos deberían de ser incluidos en un recuento.También argumentan que amenaza el derecho al debido proceso porque no podría ser finalizado para la fecha cuando se tienen que certificar los votos, lo que pone en peligro los votos electorales de Wisconsin. Si los estados no cumplen con la fecha límite, el Congreso emitiría sus votos electorales.