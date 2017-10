Tom Ford tampoco vestirá a Melania Trump

San Francisco– No sólo la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos desató una ola de reacciones tanto positivas como negativas, también la llegada de la ex modelo Melania Trump como primera dama a la Casa Blanca ha sido blanco de contrastantes declaraciones.En esta ocasión el diseñador de modas, y también director de cine, Tom Ford, declaró que él tampoco vestirá a la próxima primera dama.Durante una entrevista en el programa The View, Ford señaló que hace varios años le pidieron vestir a Melania, pero él se negó ya que no considera que ella sea una imagen que representa a su marca.“Me pidieron que la vistiera hace algunos años y decline. Ella no es necesariamente mi imagen”, señaló Ford.Aunque señalo que esta decisión no tiene tintes políticos, ya que se sabe que Ford es un demócrata y que votó por Hillary Clinton.“Si Hillary hubiera ganado, ella tampoco usaría mi ropa, son muy caras y no lo digo en un mal sentido. No son caras por motivos artificiales, es por el hecho que cuesta mucho hacer esas piezas. Creo que, para identificarte con todos, no necesariamente debes utilizar ropa cara”, prosiguió en la entrevista.Esta no es la primera vez que grandes figuras de la moda dan su opinión respecto a este tema.Por ejemplo, Marc Jacobs declaró que ‘no tiene interés alguno en vestir a Melania Trump, prefiere poner su energía en ayudar a aquellos que serán lastimados por Trump y sus seguidores’.Por su parte, Tommy Hilfigher aseguró que él sí vestirá a Melania y la considera una mujer hermosa que hará que cualquier pieza de diseñador se vea increíble.Muchos otros han mantenido una posición neutral, simplemente porque la campaña de Trump no se ha acercado a ellos o porque decidieron mantenerse lejos de la carrera electoral.