Alcaldes de EU instan a construir puentes con México en lugar de muros

México– Alcaldes de distintas ciudades de Estados Unidos, reunidos en el foro de liderazgo contra el cambio climático en México, instaron a "tender puentes" en lugar de "construir muros", ante la promesa del presidente electo estadounidense, Donald Trump, de levantar una pared en la frontera."Otros creen que pueden construir muros, pero nosotros creemos que podemos tender puentes para superar esos muros", afirmó el alcalde de Seattle, Ed Murray, en una conferencia de prensa en el marco del Foro de liderazgo contra el cambio climático de ciudades (C40).Flanqueado por sus colegas de otras ciudades estadounidenses, como Washington, Nueva York, Austin, Phoenix y Portland, Murray indicó: "No somos ingenuos del entorno político que enfrentamos al futuro, pero creemos que podemos ofrecer liderazgo".El alcalde adjunto de Nueva York, Tony Shorris, aseguró por su parte: "Nuestra ciudad siempre estará comprometida con la integración social, a la inmigración".Los alcaldes afirmaron asimismo que se mantendrán sus esfuerzos ambientales, ante el escepticismo expresado por Trump sobre el cambio climático, al anunciar un acuerdo con Ciudad de México en materia ecológica y cultural."Todos reconocemos que una elección no va a cambiar quiénes somos en las ciudades en Estados Unidos, los valores no cambian por un día de elecciones", dijo Muriel Bowser, alcaldesa de Washington D.C."Hay oportunidad y riesgo, son caras de la misma moneda", agregó Bowser, indicando que pocos imaginaban que el magnate inmobiliario ganaría las elecciones del 8 de noviembre en Estados Unidos."Dicen que él (Trump) quiere gastar 3 billones de dólares en infraestructura, eso está bien, nosotros estamos interesados en combatir el cambio climático y necesitamos ver que esos billones se usen de manera sustentable", señaló.Los alcaldes coincidieron en que se requieren políticas fuertes para combatir el cambio climático, y que no darán marcha atrás, porque "esto no se trata de un líder, de una persona, sino de nuestros hijos, de generaciones futuras", resaltó Greg Stanton, alcalde de Phoenix.El miércoles, en la primera jornada del foro, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, dijo que los alcaldes de 38 ciudades de Estados Unidos, incluyendo aquellas que gobiernan republicanos, partido que postuló a Trump, enviaron una carta al presidente electo para notificarle que continuarán con sus esfuerzos para luchar contra el cambio climático.Trump ha dicho que el cambio climático es un "engaño" inventado por los chinos y amenazó con revocar el compromiso de Estados Unidos de respetar el Acuerdo de París.En su intervención en la jornada previa, el enviado especial de Naciones Unidas para Ciudades y Cambio Climático, el exalcalde de Nueva York Michael R. Bloomberg, dijo que Estados Unidos ha tenido un gran avance en reducción de gases de efecto invernadero, pero resalto que son las ciudades las que han hecho el esfuerzo, no el gobierno federal.Las ciudades de C40 representan, en conjunto, 650 millones de ciudadanos, sus territorios generan el 25% del PIB mundial y emiten apenas el 7 por ciento de las emisiones urbanas del mundo.Creada en 2005, la coalición C40 de ciudades comprometidas sobre el clima, con sede en Londres y que reúne a un total de 90 urbes, dio cita a sus alcaldes esta semana en Ciudad de México.Las alcaldesas que participan en el C40 arrancaron la iniciativa "Women4Climate" (Mujeres por el medio ambiente), en la que plantearon que la desigualdad entre los sexos y la inclusión social se deben de combatir al mismo tiempo que se hace frente al cambio climático.Como parte de la iniciativa se buscará que destacadas líderes sean mentoras de las jóvenes promesas femeninas de todo el mundo para que ocupen puestos de decisión."Sin la participación de la mujer nada es posible, con su participación todo es posible", dijo la alcaldesa de París y primera mujer en liderar el C40, Anne Hidalgo, acompañada por sus homólogas de Caracas, Sídney, Ciudad del Cabo y Washington.Por su parte, la alcaldesa de Sídney, Clover Moore, consideró que la excandidata demócrata Hillary Clinton hubiera sido una gran líder y lamentó que "para las mujeres es más difícil que para los hombres, las mujeres son juzgadas con más dureza que los hombres".

