'¿Qué vamos a celebrar, que hayan matado a casi 30 compañeros policías?'

Este próximo dos de enero se celebra el Día del Policía, sin embargo, para muchos no hay nada qué celebrar.“¿Qué vamos a celebrar, que hayan matado a casi 30 compañeros de las diferentes corporaciones en el Estado?”, dijo un agente de la Policía Municipal de Chihuahua.“Nuestros jefes creen que con unos juegos, unas rifas 'pedorras' y una comida o cena con eso basta, claro que no”, añadió un agente, de quien se omitirá su identidad.“Creo que deberíamos celebrar si las cosas estuvieran bien en la corporación. Hay muchos problemas, aún y cuando parezca que no, por ejemplo el caso de los ascensos, todos sabemos que fueron puras tranzas, que los grados se los dieron a los lambiscones y apalabrados. ¿Eso es lo que quieren que celebremos?”, finalizó.En tanto, otro elemento de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) comentó que esa corporación está peor que nunca.“¿Qué vamos a celebrar este 2 de enero? Creo que nada, varios compañeros perdieron la vida en el cumplimiento de su deber y sus familias están batallando por todo, no es posible”, comentó el policía.“Este jefe que tenemos está llevando a la corporación al fracaso. Quiere que le compren un helicóptero y unidades duras (blindadas). Ese equipo sólo lo quiere andar de fanfarrón, mejor que repartan el dinero en los sueldos de los policías, eso sí sería digno de celebrar (sic)”, aseguró el agente.Un efectivo de la Policía Vial comentó: “Pues creo que en esta corporación sí tenemos algo que celebrar; el que nos hayan quitado a la monserga que teníamos como jefe, creo que sí es digno de celebrar, aunque el que nos pusieron ahora tampoco hace malos quesos”.Y en la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) pues algunos policías aseguran que tampoco hay mucho que celebrar, porque entre los caídos este año fueron sus compañeros.“Es una lástima que homicidios de nuestros compañeros estén impunes, entonces qué celebramos este Día del Policía, nada”, dijo el investigador.

