Chihuahua– La subasta de la aeronave Super King Air 350 modelo b300 fue declarada desierta ayer en la tarde, debido a que los postores interesados nunca se presentaron a depositar la “garantía de seriedad” por 40 mil dólares.“Pudimos constatar que no acudió nadie”, dijo Humberto Pérez Holguín, subsecretario de Administración de la Secretaría de Hacienda, en la mesa donde se llevaría a cabo la subasta, en un hecho que coincidió con el Día de los Inocentes.El miércoles pasado el Gobierno del Estado sentó las bases de la convocatoria SH/DBMIR/03/2018, para la participación de la subasta del avión, valuado en un millón 170 mil dólares. Fueron cuatro los interesados. Sin embargo, dos abandonaron la contienda al día siguiente, cuando no asistieron a la exhibición del Super King Air en los hangares del Poder Ejecutivo, ubicados en el aeropuerto internacional Roberto Fierro Villalobos.Los postores que sí asistieron a inspeccionar la aeronave se presentaron posteriormente —el mismo día de la exhibición— a la Junta de Aclaraciones para revisar los tiempos de entrega y el tipo de depósito para la garantía de seriedad.La subasta había sido agendada ayer a la 1:30 de la tarde. Sin embargo, a petición de los dos interesados finalistas, se amplió el horario de entrega de la documentación y del depósito de 40 mil dólares hasta las 3:30 de la tarde. A pesar de ello, los convocados no se presentaron.Ante ello, funcionarios de la administración estatal permanecieron en la sala de juntas del Departamento de Bienes Muebles, ubicado en el tercer piso del edificio de Héroes de la Reforma, sobre la avenida de Venustiano Carranza, para pronunciar el dictamen final de la subasta que nunca fue.La mesa estuvo integrada por Humberto González Aguirre, jefe del Departamento Jurídico Administrativo de Hacienda; Sergio Zapata Ibarra, de la Unidad de Servicios Aéreos; Heriberto González Andujo, director de Bienes Muebles y Mantenimiento; Susana Chávez Salazar, directora general de Inspección e Investigación de la Secretaría de la Función Pública (SFP), así como los funcionarios Judith Gasca, Antonio Delgado, Ana María Hinojos y el subsecretario Pérez Holguín.Sólo funcionarios y medios de comunicación estuvieron presentes durante la reunión, que inició a las cuatro de la tarde y finalizó 15 minutos después, cuando Heriberto González leyó un oficio en donde se constató la ausencia de quienes participarían en la subasta.“Sin que se presentaran postores con la documentación requerida en las bases para poder participar en la subasta es que se declara desierta la misma”, concluyó el oficio dictado por Heriberto González. Ningún otro funcionario habló durante la reunión.El avalúo de un millón 170 mil dólares (aproximadamente 23 millones de pesos), asignado al Super King Air 350 venció ayer, informó el subsecretario Pérez Holguín, por lo que tendrán que solicitar una nueva evaluación de la aeronave.Los avalúos del resto de la flotilla aérea del gobernador también están a punto de vencer, comentó el Pérez Holguín. “El próximo año se tomarán las valoraciones correspondientes en cuanto a si habrá otro procedimiento de subasta u otro procedimiento administrativo”, dijo.Esta es la segunda ocasión en que el Gobierno del Estado pone en venta el avión modelo Super King Air 350 y falla.Esto luego de que el 18 de enero de 2017 el gobernador Javier Corral Jurado anunció los requerimientos para poner en acción su Plan de Austeridad, el cual contemplaba la venta de la Casa de Gobierno de la avenida de Francisco Zarco, la flotilla de aeronaves y la eliminación de lujos o gastos innecesarios por parte de los funcionarios estatales.La primera subasta fue programada el 9 de junio del 2017. La Secretaría de Hacienda ofreció en venta un helicóptero Bell 429, con capacidad para ocho pasajeros; un avión Cessna Citation CJ3, para nueve pasajeros, y un helicóptero Bell 407, para siete personas.Las otras dos fueron el Super King Air 350, con capacidad para diez pasajeros, y un Conquest 441, con capacidad para siete personas.Sin embargo, el Gobierno del Estado decidió retirar la oferta y poner a la venta las aeronaves Bell 429, el Super King Air 350 y el Cessna Conquest, ya que el resto de la flotilla fue destinadaoa continuar su uso para trasladar funcionarios.Con la declaratoria de subasta desierta por falta de interés de compradores, la administración estatal se apuntó otro intento fallido, por lo que la posibilidad de obtener recursos extras con la venta de los bienes, además de generar ahorros al dejar de gastar en mantenimiento quedó solamente en un intentoLa aeronave Beechcraft King Air 350 es modelo 1997 con un valor de 23 millones de pesos. Tiene una capacidad para transportar 13 pasajeros, además de dos pilotos. Su longitud es de 13.3 metros y su envergadura de 16.6 metros y posee dos motores turbohélice. (El Diario de Chihuahua)

