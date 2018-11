Niega gobernador colapso financiero

Ciudad Juárez— El gobernador Javier Corral se lanzó de nuevo ayer contra El Diario y sus reporteros, tras ser cuestionado por el colapso financiero de su administración que se documenta en un reportaje seriado que se publica desde ayer en este rotativo.El mandatario aseguró que la deuda pública no ha crecido y sostuvo incluso que los datos publicados en el reportaje no son oficiales. “Yo ya no le voy a estar respondiendo a El Diario sus mentiras”, dijo.“Yo creo que tanto los directivos de El Diario como ustedes (los reporteros), deben terminar por aceptar que no nos vamos a dejar chantajear y pueden seguir con su campaña de mentiras, los cinco años si quieren, pero no les vamos a dar el dinero que les daba Duarte”, manifestó el mandatario molesto.En el reportaje en cuestión se expone la situación financiera que enfrenta la entidad en medio de intentos de Corral para reducir la deuda pública, que supera los 52 mil millones de pesos.Indica que dos años después de asumir la gubernatura, y tras la puesta en marcha de un refinanciamiento crediticio por más de 20 mil millones de pesos y de despidos en la burocracia, la deuda pública sigue en aumento.Para el segundo semestre de 2018 había rebasado los 50 mil millones de pesos, lo que coloca a Chihuahua como una de las entidades más endeudadas del país.También, que a los despidos se suma la reducción de la inversión en la entidad. El movimiento de ingresos y egresos de 2016 muestra que por concepto de deuda se pagaron mil 674 millones de pesos, frente a mil 752 millones de inversión pública.“Es una mentira del periódico que sigue protegiendo a Duarte informativamente”, volvió a decir el gobernador quien, con sólo dichos, replicó el discurso de que hay un intento de extorsión detrás de las publicaciones.Afirmó que la deuda pública de Chihuahua no ha ido creciendo e incluso sostuvo que no son informes oficiales los que lo precisan.“Es una campaña difamatoria, es parte de la campaña este chantaje permanente de El Diario para trata de extorsionarnos. No tiene caso, ya chale con El Diario y con su intento de extorsión”, dijo Corral.