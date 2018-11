Rechaza IP iniciativa anticomisiones bancarias de Morena

Chihuahua— Los presidentes de Canaco y Coparmex, Carlos Fierro y Federico Baeza, respectivamente, se pronunciaron en contra de la iniciativa de ley de Morena, que busca prohibir las comisiones bancarias, ya que de concretarse, éstas podrían optar por subir sus tasas de interés y otros cargos.Entrevistados por separado, también coincidieron en señalar que las comisiones, que en algunas instituciones, sí son muy altas, deben regularse por el libre mercado y que sea el usuario el que decida cuál banco le ofrece un mejor servicio y menos cargos.Observaron que las autoridades más bien deben propiciar la competencia bancaria, la atracción de más instituciones financieras y la creación de bancos nacionales, en lugar de restringir conceptos que debe regular el mismo mercado.Como se sabe, el senador por Morena, Ricardo Monreal presentó una iniciativa que busca prohibir el cobro de unas 12 comisiones, entre las que se encuentra la consulta de saldos en ventanilla; al depositante de cheque para abono en su cuenta, que sea devuelto o rechazado su pago por el banco librado; en consulta de saldo y retiro en efectivo en cajeros automáticos internos.Asimismo por no facturar monto mínimo a comercios que hacen uso del producto de terminal de punto de venta; en la reposición de plástico bancario por robo o extravío; en la emisión de estado de cuenta adicional y/o impresión de movimientos; por aclaraciones improcedentes de la cuenta derivados de movimientos o cargos no reconocidos y disposición de crédito en efectivo.Se busca prohibir el cobro por conceptos anualidad de tarjetas de crédito; solicitud de estado cuenta de meses anteriores en sucursal y vía telefónica; por transferencia a otros bancos, exitosa o no; adquisición o administración de dispositivos de seguridad para la producción y utilización de contraseñas de uso único, por el mantenimiento de saldo mínimo para exentar manejo de cuenta o membresía y cheques de caja, girado y certificado.Tampoco se cobraría comisiones por pago tardío de un crédito, no pago, o cualquier otro concepto cuando se cobren intereses moratorios durante ese mismo periodo y se suspendería el cómputo de intereses moratorios dentro de los primeros cinco días hábiles posteriores al vencimiento del plazo límite de pago establecido en el contrato entre el usuario y la institución financiera.El presidente de Canaco, Carlos Fierro apuntó que están de acuerdo en que se prohíba en México los oligopolios y que los bancos grandes compren a los chicos, ya que eso no propicia la competencia y la posibilidad de tener un servicio financiero de primer mundo.Señaló que ahora van a dar seguimiento a la iniciativa de ley que busca prohibir algunas comisiones, cuando lo ideal es que surjan iniciativas que hagan crecer los servicios del sector bancario, en favor de los usuarios.Fierro Portillo dijo que debe dejarse a la libre competencia el cobro de comisiones y no regularlas o prohibirlas por ley.Comentó que las comisiones son una parte importante de las utilidades de la banca, y si se quedan sin efecto, lo probable es que busquen otras formas de no perder y consideren incrementos en tasas y otros cargos al usuario.En tanto, el presidente de Coparmex, Federico Baeza dijo que no comparten la iniciativa de Morena, ya que las comisiones es parte del sustento de las operaciones de la banca y al prohibirlas van a desestabilizar al sector.Para poder ser un país fuerte, México requiere de un sistema bancario robustos y la iniciativa solo desestabiliza las operaciones.Finalmente subrayó que hay mucho descontento por ese tipo de iniciativas que solo generan incertidumbre en el país.