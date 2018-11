Ciudad Juárez— La Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales (FEEPyMJ) rechazó internar en el penal de Aquiles Serdán al presunto líder de "La Línea" René Gerardo Santana Garza, “El 300”, como lo ordenó un juez el viernes pasado.En lugar de ello fue enviado para su confinamiento en el Centro Federal de Readaptación Social número 12, ubicado en el municipio de Ocampo, en el estado de Guanajuato.El fiscal general de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, señaló que se obtuvo una autorización de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) para llevar a ese penal al presunto líder criminal, porque en el estado podría seguir causando problemas al ordenar ataques o asesinatos desde su celda.También se manejó que sería internado en el Cefereso 9 Norte de Ciudad Juárez, pero se decidió de último momento llevarlo hasta el bajío para disminuir el riesgo y que siga ejerciendo algún control en el estado, manifestó el fiscal Peniche.El pasado viernes Santana Garza fue llevado a una audiencia ante un juez de Distrito, acusado de la posesión de un fusil de asalto de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud, por la presunta posesión de poco más de 10 kilos de mariguana.Al término de la audiencia el juez ordenó su reclusión en el penal de Aquiles Serdán, en Chihuahua, y fijó para el miércoles próximo a las 17:00 horas la audiencia de vinculación o no a proceso penal, sin embargo no fue llevado al centro penitenciario.A bordo de un avión del Gobierno de Chihuahua fue trasladado a Guanajuato e internado en el Cefereso 12, indicó uno de los abogados de “El 300”.La defensa promovió ayer un amparo para que lo regresen a Chihuahua porque aquí se está llevando el proceso judicial.También se interpuso un recurso de queja contra la titular de la FEEPyMJ, Nora Angélica Balderama, por incumplir con la disposición del juez de Distrito que ordenó la permanencia de Santana Garza en el penal número 1 de Aquiles Serdán.El abogado Miguel Almanza señaló que se cometió un delito al desobedecer un mandato judicial y por ello se debe sancionar a la responsable o quien haya ordenado el traslado a Guanajuato.El profesionista indicó además que la Fiscalía de Chihuahua no ha cumplimentado ninguna orden de aprehensión contra “El 300”.

