Chihuahua— La Fiscalía General del Estado (FGE) carece de pistas sobre los responsables del homicidio del empresario José Ricardo Caraveo Vallina, cuyo cuerpo fue localizado el pasado viernes en una parcela de maíz en la carretera Cuauhtémoc-Álvaro Obregón.Hasta ayer la corporación no había podido establecer el móvil de la desaparición que terminó en asesinato. El portavoz, Carlos Huerta, dijo que las investigaciones del caso continúan y se interroga a personas cercanas a la víctima.“Estamos muy consternados y esperamos que se dé con los responsables y paguen por su delito”, exigió Gustavo Caraveo Vallina, hermano de José Ricardo.Ayer durante el servicio de velación, con la voz entrecortada, agradeció que fue posible encontrar a su familiar y darle sepultura.La necropsia estableció como causa de muerte un disparo en el corazón. La familia del empresario y ganadero de 53 años identificó el cadáver el viernes y ese mismo día la Fiscalía lo entregó.El Servicio Médico Forense estableció que la humedad en la tierra en donde se encontró el cuerpo permitió mantener el dibujo de las huellas dactilares, que facilitaron su proceso de identificación.Caraveo Vallina, sobrino del empresario chihuahuense Eloy S. Vallina Lagüera, fue reportado como desaparecido el jueves 30 de agosto en la ciudad de Cuauhtémoc.Se presume que circulaba a bordo de una pickup Ford Ranger blanca, modelo 2016; desde entonces no se supo nada de su paradero.Los empresarios Óscar Fernández y Arturo González demandaron que las autoridades den con los responsables del crimen.Fernández lamentó que se atente contra gente trabajadora, que no le hacía daño a nadie, como Ricardo Caraveo.“Desafortunadamente no se sabe ni por qué acabaron con su vida, dado que todos los miembros de la familia son muy trabajadores y creativos en áreas como la agrícola, talabartería y monturas, mecánica y la banca”, expresó.Señaló que la autoridad tiene ahora la responsabilidad de dar seguimiento al caso y aplicar la ley.González se dijo consternado por el fallecimiento del empresario y el duelo que enfrenta su familia. Señaló que lleva una larga amistad con la familia y no saben por qué se cometió el asesinato.Indicó que los diversos ataques a los empresarios han sido tema en el marco del consejo directivo de las cámaras.Sin embargo, dijo que preferiría no decir nada al respecto, “porque de todos modos no pasa nada”.Hoy se oficiará una misa de cuerpo presente a las 2:30 de la tarde en la capilla Santo Cristo de la Esperanza en mausoleos Luz Eterna, para después ser sepultado en el cementerio de Dolores. (Manuel Quezada / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.