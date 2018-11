Ciudad Juárez- Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) distribuyó entre empleados y maestros de nivel básico talones de hasta cinco boletos para el sorteo Amanece Millonario, con el descuento del costo vía nómina o pago por depósito bancario.La dependencia estatal distribuyó en su estructura 14 mil boletos, enviados a maestros y maestras, directores, subdirectores, supervisores, inspectores y jefes de sector, en todas las regiones del estado, informó.Un documento que circula en redes firmado por la SEECH y la Secretaría de Educación y Deporte muestra los datos de un maestro del municipio de Guachochi al que se le asignan cinco números para el sorteo, señalando que “en el caso de que así lo desee podrán ser pagados vía nómina en cuatro quincenas”.En respuesta, en la parte inferior del papel, el maestro que es identificado como Julio César Valle Armendáriz, escribe inconforme que: “Claro que no acepto. No es la forma de hacer las cosas. Yo sabré cómo, cuándo y en qué forma colaboro”.En un comunicado, la SEECH precisó que sí se entregaron los boletos de la rifa a los maestros, pero sin obligarlos a que los compren.“Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), no obliga a su personal docente a comprar boletos del sorteo Amanece Millonario. La invitación de SEECH a los y las maestras, es libre y no tiene carácter de obligatorio”, precisó.La dependencia estatal argumentó que, de igual forma, en el papel hay un espacio para “Firma de Autorización” de la persona en particular, sin la cual no se hace ningún descuento a las maestras y maestros por dicho concepto.Y justifica que el acto se realiza para apoyar institucionalmente “a los esfuerzos que realiza el actual Gobierno del Estado en favor de las comunidades indígenas del estado y como una forma de solidaridad con quienes menos tienen”.Aplazado una vez por falta de números vendidos, la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado ha ocultado el número de participantes que habrá en ese sorteo.El concurso se realizará el próximo 14 de diciembre y, según la administración, pone en juego un premio mayor de un millón de pesos.Solicitado a la Secretaría de Hacienda estatal, se informó que el número de los boletos que se han vendido no será dado a conocer hasta el día del concurso.“Lo que te puedo informar es que será hasta el día del sorteo cuando se dé a conocer la cantidad de boletos vendidos”, dijo Alejandro Salmón, vocero de la dependencia.Argumentó que esto, “porque están colocados en puntos de venta, no sabemos aún cuántos se han vendido de todos estos”.“Por el momento están colocados para su venta en las recaudaciones de Rentas, en 16 puestos de lotería de la ciudad de Chihuahua y uno más en Hidalgo del Parral, así como en dependencias públicas”, dijo. (Javier Olmos)