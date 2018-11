Intimida Fiscalía a periodista de El Diario de Chihuahua

El periodista de investigación de El Diario de Chihuahua, Heriberto Barrientos Márquez, interpuso la queja 561/2018 ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), solicitando para él y su familia la activación del Protocolo de Protección para Periodistas, luego de que el pasado miércoles por la mañana tres personas armadas y sin identificarse, acudieron a su domicilio particular a interrogar a su familia, solicitando información sensible y datos personales, derivado -según dijeron- de reportajes publicados en medios impresos por el referido comunicador hace más de 15 años.El periodista con más de 20 años de trayectoria, se presentó ayer por la mañana a las instalaciones de la Fiscalía de Investigación y Persecución del Delito Zona Centro en donde interpuso una denuncia penal por amenazas a su trabajo, la cual quedó asentada con el número de expediente 19-2018-0027221, ante el agente del Ministerio Publico (MP), Luis Carlos Romero Valenzuela.Desde el momento en que ocurrieron los hechos, registrados el pasado miércoles alrededor de las 10:45 horas, y ante el riesgo para él y su familia; el periodista avisó al fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel y al fiscal de la Zona Centro, Carlos Mario Jiménez lo ocurrido; sin embargo, no fue hasta ayer a las 13:21 horas, es decir, 27 horas después, cuando las autoridades de la FGE le notificaron que se trataron de agentes mujeres pertenecientes a la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), quienes acudieron a pedir “información” por reportajes que el comunicador publicó durante los años 2001, 2002 y 2003, cuando se desempeñaba como reportero de El Heraldo de Chihuahua.Para ese momento, ya una comisión multidisciplinaria se había reunido previamente con el periodista Heriberto Barrientos en las instalaciones de la FGE, y habían activado las medidas de protección correspondientes al caso, toda vez que las agentes estatales jamás se identificaron con sus nombres, de igual manera no dejaron citatorio o documento alguno que permitiera justificar e informar la necesidad de asistencia ante la autoridad.Fue ante la presencia de su esposa y pequeños hijos -quienes resultaron atemorizados por las pistolas que llevaban las agentes fajadas a la cintura y charolas con insignias de la FGE-, cuando éstas justificaron su actuación solamente diciendo (sic) “es por un reportaje que él publicó en el Heraldo de Chihuahua”.Posteriormente, las tres mujeres quienes vestían de manera casual (sin uniforme) y viajaban en una pick up de color azul modelo atrasado, se retiraron sin regresar al domicilio ni comunicarse con el periodista a pesar de que ya habían obtenido su número celular.El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, atendió personalmente el caso y rápidamente instruyó para que se recibiera, desde el mismo miércoles por la tarde-noche, la queja correspondiente la cual quedó a cargo del visitador Yahir Araiza Galarza, por el actuar indebido de las agentes estatales, ya que hubo intimidación y violación al principio de privacidad, de igual manera a la secrecía de la información por ser un periodista en activo, y por la falta de notificación cuando una persona es requerida por alguna autoridad.Fue hasta ayer a las 13:21 horas en que el fiscal de la Zona Centro, Carlos Mario Jiménez, se comunicó vía telefónica con el periodista de El Diario de Chihuahua para decirle que “no estaba en riesgo su integridad ni la de su familia” y si lo consideraba necesario, podría acudir o no ante la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), pero no especificó para qué casos era solicitado.De igual manera, ofreció que la fiscal Especializada de la Mujer, Wendy Paola Chávez Villanueva, atendiera un reporte en contra del actuar de las agentes ministeriales involucradas cuyas identidades se desconocían hasta el día de ayer.Durante el transcurso de ayer, dos periodistas cuyas identidades se reservan, informaron a este medio de comunicación de iguales procedimientos que están implementando en la FGE o FEM desde el año pasado, los cuales están provocando amedrentamiento de parte de la autoridad en contra del ejercicio periodístico y de la Libertad de Expresión en Chihuahua.

