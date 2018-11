'No nos rendiremos', dice madre de turista

Chihuahua— Patrick Braxton-Andrew debió regresar el lunes pasado, a impartir clases de español en su natal Davidson, Carolina del Norte. Los alumnos siguen esperando su regreso.“No nos rendiremos”, dijo Jean Braxton, madre del turista desaparecido desde hace doce días en Urique. “Y sólo siento que, con todos los recursos con los que hemos trabajado para encontrarlo, llegaremos a un buen final. Encontraremos a Patrick”, aseguró la mamá en una entrevista radiofónica en Estados Unidos.“Somos optimistas y, de ser necesario, estaremos aquí a largo plazo. No nos iremos, insistiremos en mover a todos para que hagan lo que puedan”, apuntó el padre del turista, Gary Andrew.Patrick salió el domingo 28 de octubre del hotel Paraíso Escondido, donde se había hospedado para hacer una pequeña excursión en la región. Sin embargo, no regresó a dormir aquel día ni el siguiente lo que alertó al dueño del establecimiento, que al ver sus pertenencias en la habitación, dio aviso a las autoridades.El lunes por la mañana se suponía que debería partir y viajar el 30 de octubre a la Ciudad de México para encontrarse con su hermano menor, Kerry. Sin embargo, el vuelo que tomaría aterrizó sin él, fue cuando la familia se desconcertó y al indagar sobre su paradero, se percataron de la alerta en Urique.Entre los objetos que Patrick dejó en el cuarto del hotel, estaba una cámara con la que grabó una caminata que hizo el domingo en la mañana, antes de partir, hacia una localidad al Sur de Urique.“Lo que llevó consigo al salir, fue básicamente su celular, tal vez cargaba con un libro y unas sandalias, así que seguramente no fue a dar una caminata extensa a ese punto de la tarde”, consideró su hermano Kerry, quien subrayó en la entrevista, que Patrick salió del hotel alrededor de las tres de la tarde.Ante la posibilidad de que se encuentre perdido, compañeros del estadounidense afirmaron que el FBI está trabajando con las autoridades locales para tratar de localizar el rastro que dejó su celular.“Patrick es un gran senderista, así que su familia está preocupada porque se haya caído o esté perdido. Para aquellos que sugirieron (la intervención del) FBI (...) han estado trabajando en activar la opción de ‘Encontrar mi teléfono’ ”, informó Eileen Keeley, vicepresidenta de Relaciones Académicas de Davidson College.Ya son nueve días desde que se implementó el operativo de búsqueda de Patrick. Primero comenzó con algunos voluntarios de la comunidad y después se amplió a cuadrillas integradas por poco más de cien elementos de Protección Civil de Urique y del estado. Sin embargo, no existen rastros que Patrick haya dejado en su recorrido.Los familiares del turista arribaron a Chihuahua, un par de días después y ayer se reunieron con César Augusto Peniche Espejel, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien les aseguró que el Gobierno de Chihuahua está consciente y preocupado por la presunta desaparición del turista en Urique.Según la publicación que compartieron en la página de Facebook organizada por ellos para localizar al jóven, detallaron que le mostraron al fiscal, fotografías de los distintos viajes del estadounidense por Latinoamérica, para que pudiera ver “el amor de Patrick hacia las personas y la cultura”.Añadieron que “no hubiéramos tenido esta oportunidad sí no fuera por nuestros amigos y familia que están trabajando con nosotros en nuestro esfuerzo por encontrar a Patrick. Los esfuerzos continuos de todos los involucrados, incluidas las autoridades mexicanas, la Embajada de los Estados Unidos en México. Nunca podremos expresar adecuadamente nuestra gratitud a todos ustedes, pero esperamos que sepan que sentimos el amor y el apoyo”.Se indicó que el próximo domingo se organizará una reunión en Davidson para unir a la comunidad en la búsqueda del estadounidense.“Ésta es una oportunidad para que todos los familiares y amigos de Patrick puedan reunirse, escuchar noticias de su búsqueda y mostrar nuestro incansable apoyo”, reza la invitación al evento.La familia ha pedido constantemente el apoyo de la comunidad activa en redes sociales para divulgar los hechos y compartirlos a figuras políticas de Estados Unidos.Hasta el momento han contado con el apoyo del senador por Carolina del Norte, Thom Tillis, a quien han solicitado concretar una reunión con Gerónimo Gutiérrez Fernández, embajador de México en Estados Unidos.

