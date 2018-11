Por ingresar al estado frente frío número 9

Chihuahua .- Ante el pronóstico de bajas temperaturas para los próximos días en la entidad, con base en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la Coordinación Estatal de Protección Civil emite un aviso preventivo para que la ciudadanía tome las previsiones correspondientes. Para la noche de este jueves 8 de noviembre se espera el ingreso del frente frío número 9 a la entidad. Las tardes de viernes y sábado serán de clima templado, mientras que las mañanas de frías a frescas. Para la noche de jueves y viernes se esperan lluvias de aisladas a dispersas principalmente en las zonas centro, noreste y suroeste. Asimismo, se esperan rachas de viento en las zonas norte, noreste y centro que pueden alcanzar los 50km/hr las cuales pueden ocasionar tolvaneras en los tramos carreteros Sueco - Ahumada y Juárez - Ascensión. Para el domingo se espera una recuperación en las temperaturas. Por lo anterior, la Coordinación Estatal de Protección Civil emite las siguientes recomendaciones: *Permanecer resguardado. Ante bajas temperaturas: *Si se utilizan calentones y calefacciones, abrir una o dos ventanas 15cm para una adecuada ventilación. *Apagar el calentón antes de ir a dormir. *Abrigarse bien y no exponerse al cambio brusco de temperaturas. *Resguardar a mascotas de la intemperie. Ante cualquier emergencia marcar al 911. Ante lluvia: *En caso de conducir, hacerlo con las precauciones debidas; disminuir la velocidad, encender las luces intermitentes y mantener una distancia prudente del resto de los vehículos. *No intentar circular por zonas inundadas. *Ubicar los refugios temporales y mantenerse informado a través de los diversos medios de comunicación y medios oficiales. Ante viento: *En caso de conducir, hacerlo con las precauciones debidas ya que las fuertes rachas de viento pueden desestabilizar el vehículo; disminuir la velocidad, encender las luces intermitentes y de ser necesario orillarse en lugares apropiados hasta mejorar la visibilidad. *Retirar de ventanas, cornisas, techos y balcones, objetos que pudieran caer al suelo. *Asegurar puertas y ventanas. *No permanecer cerca o debajo de anuncios espectaculares, bardas o árboles.

