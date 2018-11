Chihuahua— “¿Cuantos muertos más, cuántos desaparecidos más le hacen falta señor gobernador para que nos voltee a ver, para que atienda la problemática que estamos pasando?”, cuestionó César Godínez Ortega, en una carta dirigida al mandatario estatal Javier Corral por la desaparición de su padre, el doctor Blas Juan Godínez Loya.César, quien es hijo del médico que fungía como director del Hospital Comunitario de Gómez Farías, hasta hace justo un año cuando un numeroso grupo armado entró al poblado, quemó viviendas y autos, además de ‘levantar’ a ocho personas, entre ellas, a Godínez Loya; reclamó que hasta el momento, no hay información sobre su paradero.Aseguró que esta situación le dio un giro de 180 grados a la familia, que ha resultado severamente afectada y la situación se agravó con el atentado perpetrado en contra de su hermano, Blas Juan Godínez Ortega, a quien un sujeto disparó el 7 de septiembre pasado al irrumpir en su consultorio, lo cual lo mantuvo por semanas entre la vida y la muerte.César Godínez denunció que los operativos de búsqueda de su padre fueron suspendidos hace varias semanas y los estatales se mantienen en ese poblado sólo para cumplir con labores de vigilancia y prevención.Al respecto, el fiscal general César Augusto Peniche Espejel, negó que la búsqueda del doctor Godínez se haya suspendido y afirmó que el operativo se mantiene, aunque reconoció que se trata de un caso complejo y no han avanzado debido a la participación del crimen organizado.Hoy, se cumple un año de la desaparición del doctor Godínez Loya, lo cual sacudió a su familia, que diez meses después se vería envuelta en otro suceso trágico, cuando atentaron contra el doctor Juan Godínez Ortega, a unas horas de que tomara protesta como presidente municipal de Gómez Farías.Godínez Ortega, indicó que más allá de lo que las autoridades pudieran hacer, la familia tuvo que realizar la búsqueda por su cuenta y eso motivó a su hermano a encabezar las acciones, aparecer en medios de comunicación, cuestionar y condenar los hechos y a la postre, eso le costó que atentaran contra su vida.“Era un riesgo que teníamos que asumir, como familia no podíamos simplemente quedarnos de brazos cruzados y esperar a que encontraran a nuestro padre o lo dejaran a su suerte”, expresó.Dijo que son conscientes de que tal vez su padre ya no se encuentre con vida, sin embargo no van a cesar en su intento de encontrarlo vivo o muerto, pues esto les regresaría parte de la tranquilidad que perdieron hace un año, desde entonces viven en la incertidumbre y con una angustia constante y más que nada quieren que su madre pueda estar tranquila.En la misiva enviada al gobernador Javier Corral Jurado, César Godínez detalla la situación de violencia e inseguridad que priva en Gómez Farías y en general en la zona Noroeste de la entidad y que tanto la familia como el resto de la población tienen miedo y están aterrorizados por los actos de violencia ocurridos en dicho punto. De igual forma, indicaron que no piden grandes inversiones en obra pública ni siquiera apoyos al campo, lo que quieren es que regrese la paz y la tranquilidad a esa región.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.