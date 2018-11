Proponen endurecer penas vs cirujanos 'pirata'

Chihuahua– Hasta 9 años de prisión podrían recibir de cárcel aquellas personas que realicen procedimientos quirúrgicos sin contar con la licencia correspondiente. La penalidad se daría de aprobarse una reforma propuesta ayer en el Congreso del Estado por el diputado de Acción Nacional Miguel de La Torre.En tribuna, el legislador dijo que existen decenas de casos de operaciones realizadas por personas sin el título correspondiente y en clínicas sin permiso, lo cual debe sancionarse conforme a la ley y aumentar el castigo mínimo por ese tipo de prácticas.En este sentido planteó elevar hasta 9 años la pena máxima para esas anomalías, cuya sanción es actualmente de 6 años, según el Código Penal del Estado. Además la pena mínima está marcada en los seis meses y se busca incrementar a 2 años.Desde hace ya varias décadas se ha registrado en todo el mundo un auge de las cirugías plásticas y estéticas, el que parece ir a la alza también en nuestro país, sin embargo, los procedimientos ilegales o no regulados están causando un alto índice de víctimas, manifestó.En México es común el uso por personal no médico de sustancias con fines estéticos, lo cual representa un gran problema de salud ya que tiene una gran repercusión tanto física como sicológica y económica para los pacientes que se someten a este tipo de prácticas, apuntó.Cuando esos procedimientos son realizados por personas sin la preparación profesional debida, añadió, que para estos casos implica también contar con la especialidad en la materia, las consecuencias pueden ser desde no obtener el resultado deseado hasta la muerte. El artículo 319 del Código Penal sanciona las acciones de personas que se ostentan como profesionistas, sin serlas.

