Tenemos miedo, estamos aterrorizados; ¿cuántos muertos más señor gobernador?

Chihuahua.- En una carta pública enviada al gobernador Javier Corral, familiares del doctor Blas Godínez –desaparecido hace un año- indicaron que tanto ellos como la población en general de Gómez Farías tienen miedo y están aterrorizados por los actos de violencia ocurridos en dicho punto. De igual forma, indicaron que no piden grandes inversiones en obra pública ni siquiera apoyos al campo, lo que quieren es que regrese la paz y la tranquilidad a esa región.“¿Cuántos desaparecidos y muertos más le hacen falta señor gobernador para que nos voltee a ver, para que atienda la problemática por la que estamos pasando?”, indicaron en la misiva en la que también piden redoblar esfuerzos para dar con el paradero del galeno ya que hasta el momento las acciones no han dado resultado alguno.El texto íntegro de la misiva indica lo siguiente:“Señor Gobernador Lic. Javier Corral Jurado: A un año de la desaparición de mi padre Dr. Blas Juan Godínez Loya le pido redoble los esfuerzos y evalúe la estrategia de seguridad, ya que hasta el momento las acciones que se han hecho han resultado inefectivas para dar con el paradero de mi padre, y parar esta ola de violencia que azota no nada más el municipio de Gómez Farías sino a todo el estado, en particular el noroeste. Lo invitamos a que visite nuestro municipio para que usted mismo se dé cuenta del sentir de los ciudadanos y sepa el punto de vista de los comerciantes, agricultores, ganaderos, la población en general tenemos miedo, estamos aterrorizados por los actos de violencia que han ocurrido últimamente. No le pedimos grandes inversiones en obra pública, ya ni siquiera los apoyos al campo que tanto se necesitan, le pedimos nos ayude a regresar la paz y la tranquilidad a esta región, cuantos desaparecidos y muertos más le hacen falta señor gobernador para que nos voltee a ver, para que atienda la problemática por la que estamos pasando. Por otra parte lo felicito por querer llevar ante la justicia al ex gobernador César Duarte y al propio presidente de la República Enrique Peña Nieto, pero le agradeceríamos enormemente que actuara contra las personas que están generando la violencia en el estado de Chihuahua y yo creo que el pueblo de Chihuahua también se lo agradecería”.

