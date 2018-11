A marchas forzadas busca Morena recortes salariales para 2019

Chihuahua— El partido Morena busca impulsar una Ley de Austeridad en el Congreso del Estado, que contemple recortes a salarios de funcionarios, pero aún no tiene finalizado ni el proyecto de iniciativa ni cuenta con los votos necesarios para aprobarla, y espera que pueda discutirse a la par del presupuesto 2019.Esa intentaría incluir aspectos tocados ya en la Ley Federal de Remuneraciones, que entró en vigor recientemente y que sólo abarca a funcionarios federales para que no puedan ganar más que el presidente.Miguel Ángel Colunga, coordinador de la fracción parlamentaria de Morena e integrante de la comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda, dijo que el tema de los salarios a funcionarios se pretende impulsar en una iniciativa de ley, para lo cual llevan los tiempos cortos y esperan tener lista para debate en éste mismo mes.La intención, apuntó, es entrar con el tema junto al Presupuesto de Egresos, que debe estar listo a más tardar el último día de diciembre.“Va a abarcar aspectos como los salarios pero también otros recortes que queremos hacer”, dijo el legislador local sobre ese proyecto, que tiene de base una iniciativa presentada en 2016 por el mismo partido en la legislatura pasada, pero que quedó en comisiones.La propuesta base establece un recorte en automático del 50 por ciento de las percepciones de funcionarios de primer nivel, entre ellos los diputados, del Poder Judicial y del Gobierno del Estado, así como eliminar partidas discrecionales de gasto.Colunga dijo que se trata de una idea similar aunque el tema de los salarios “se está analizando”, dado que anteriormente él mismo consideró que no puede hacerse un recorte en automático, sino revisar todos los casos y hacer determinaciones en específica para cada uno de ellos.La ley en materia de remuneraciones se aplica a nivel federal desde ésta semana, y en ella establece que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente de la República, ni tener ingresos iguales o mayores a los de su superior jerárquico.Aunque pone algunas excepciones, como por ejemplo si el funcionario en cuestión recibe más remuneración por el desempeño de varios puestos, o si el desempeño exige una preparación, formación y conocimiento resultado de los avances de la ciencia o la tecnología, entre otros.

