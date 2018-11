Chihuahua– El próximo año no habrá replaqueo, pero sí se va a diferenciar el estímulo del pago de Revalidación Vehicular, por año-modelo, de tal suerte que los 2015 al 2019 podrían pagar 700 y 800 pesos más que los más antiguos, señaló ayer el presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública del Congreso del Estado, Jesús Alberto Valenciano García.Ante integrantes del Movimiento Reten Ciudadano, dijo que no es justo que un propietario de un Tsuru 1980 pague lo mismo que una Cheyenne 2018, el primero no tiene para pagar y el segundo sí, planteó el legislador por el Partido Acción Nacional.“Es justo que los propietarios de autos del 2015 al 2019, paguen más, que la gente que no tiene recursos” subrayó el diputado.Jesús Alberto Valenciano aceptó que en las campañas políticas al Congreso y al gobierno del Estado, los legisladores del PAN como el mismo Javier Corral prometieron un ajuste en el cobro de la Revalidación y lo pretendieron hacer desde el primer año de gestiones, pero dada la situación financiera en la que se recibió la administración no fue posible.Aseguró que el secretario de Finanzas del Estado les advirtió que hacerlo significaría tener aún menos posibilidades de gasto para atender las demandas en diversos rubros. Ejemplificó que ni siquiera había medicinas en hospitales, con todo lo que eso conlleva.El legislador indicó que desde entonces se dijo que se requería de al menos dos años para poder pensar en bajar el cobro en la medida de lo posible.Para ello fue necesario hacer un programa de ahorros y entre ellos se tuvo que hacer un recorte de cerca del 20 por ciento de la nómina en todo el estado, a fin de tener más recursos y no estar pensando en sacarle más dinero al pueblo, como dicen las organizaciones. Valenciano García, dijo que a dos años después, se tiene la plena convicción de iniciar las pláticas con el secretario de Hacienda, el gobernador y los demás legisladores para plantear un escenario diferente a lo que se vive en el cobro de la Revalidación.Subrayó que los legisladores de Acción Nacional sí quieren que se cobre menos, y ahora están trabajando en un esquema que permita diferenciar la tarifa por año-modelo, privilegiando a la gente que tenga los vehículos “más fregados, de los 60, 70, 80 y 90”.La gente que traiga vehículos del 2015 al 2019 tendrían que pagar más, porque es justo, recalcó el legislador.Consideró que al desaparecer el Impuesto Sobre Tenencia, por un tema demagógico o porque a una gente se le ocurrió, quedó en desventaja la gente que no tiene, respecto a la de mayor capacidad económica en cuanto al pago por el uso de automotores.

