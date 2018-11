Tala ilegal en la sierra de Chihuahua, un problema que no se detiene

En el Municipio de Bocoyna, del Estado de Chihuahua se ubica la comunidad indígena de Bahuinocachi, la cual ha padecido desde el mes de febrero del presente año la tala ilegal de sus bosques. Esta deplorable práctica se mantiene en esta comunidad a pesar de las múltiples denuncias presentadas ante la PROFEPA, la SEMARNAT, la PGR y el Gobierno del Estado. Las autoridades tienen pleno conocimiento de los hechos delictivos, incluso por reciente visita realizada a la comunidad, habiendo desplegado algunas acciones, sobre todo Gobierno del Estado, como operativos y acompañamiento a la comunidad, pero no han sido efectivas para inhibir la acción de los tala montes y garantizar seguridad en la comunidad.La tala ilegal de los bosques de la Sierra Tarahumara es una problemática creciente que afecta a diferentes comunidades indígenas como Bahuinocachi plenamente conocida por las autoridades mencionadas, que al momento han sido omisas frente a sus obligaciones de proteger los bosques y el medio ambiente, permitiendo que los responsables permanezcan en total impunidad. A la fecha han sido devastadas cientos de hectáreas de bosque de ésta y otras comunidades, deteriorando gravemente las condiciones que constituyen la fuente primordial de sobrevivencia de los pueblos, en menoscabo de la biodiversidad y soporte para los ecosistemas, sobre todo, hídricos, que el bosque brinda a la zona de pastizales y el desierto del Estado de Chihuahua y Estados contiguos (Sonora y Sinaloa).Ante las constantes denuncias, en recientes días acudió a la comunidad de Bahuinocachi, una comitiva encabezada por el Gobernador del Estado de Chihuahua y la titular de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua (COEPI), acompañados por la próxima titular de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y el próximo titular de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Durante la visita escucharon las problemáticas expuestas por las personas de las comunidades de esta zona y anunciaron estrategias para combatir la tala ilegal del Bosque en la Sierra Tarahumara.Sin embargo, nos preocupa enormemente que tras la visita mencionada, los perpetradores de la tala ilegal impunemente continúan con la corta y extracción de madera en la comunidad de Bahuinocachi, sin que autoridad alguna se los impida.Organizaciones de la sociedad y pueblos indígenas y mestizos de la Sierra Tarahumara, denunciamos la inoperancia del sistema de procuración y administración de Justicia para perseguir y sancionar el delito de tala ilegal o clandestina, así como la omisión de las instancias del Estado mexicano encargadas de proteger los bosques y el medio ambiente,PROFEPA, SEMARNAT, PGR y Gobierno del Estado, cuya omisión y negligencia no han sido garantes de la justicia social y ambiental.Por lo tanto, las personas y organizaciones abajo firmantesa las autoridades competentes del Municipio, del Estado y de la Federación a:: Garantizar la integridad de los bosques y del medio ambiente en las comunidades de la Sierra Tarahumara, así como la seguridad y pleno ejercicio de los Derechos Humanos de las personas y pueblos indígenas que en ella habitan, tales como el derecho a la vida, a condiciones para una vida digna, a la protección del medio ambiente y a un ambiente sano, al acceso al agua, entre otros, reconocidos en la Constitución Política Mexicana y en tratados internacionales de los que es parte el Estado mexicano.: Implementar de manera inmediata las medidas que se requieran para inhibir a los perpetradores del delito de tala ilegal en la comunidad de Bahuinocachi, incluidas las consistentes en el despliegue de operativos policiacos con el fin de que realicen vigilancia permanente en la zona, garantizando la seguridad, protección y tranquilidad de la comunidad previniendo posibles desplazamientos.: Instrumentar y operar una estrategia de prevención y sanción del delito de tala ilegal, estipulado en el artículo 419 del Código Penal Federal que sanciona con uno a nueve años de prisión y de trescientos días de multa, el transporte, la comercialización, el acopio, almacenamiento o transformación de madera en rollo, astillas carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera aserrada. Pena que se incrementará hasta con tres años más de prisión si los recursos forestales maderables provengan de un área natural protegida. Delito también sancionado en el Código Penal del Estado de Chihuahua, en sus artículos 358 Y 359.: Esclarecer y asegurar con rigor y prontitud, justicia para las personas responsables de los homicidios de los defensores del bosque, en particular de los responsables del reciente asesinato del señor Julián Carrillo y de sus familiares, ocurrida en la comunidad de Coloradas de la Virgen, del municipio de Guadalupe y Calvo, así como a garantizar la seguridad de sus familias.Organizaciones y particulares que suscribenPersonas que suscriben;Javier Ávila S.J., Antrop. Horacio Almanza Alcalde., M.D.A. Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas (CECADDHI), Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC A.C.), Red por la Participación Ciudadana A.C., MUKIRA Justicia Genero y Buenas Prácticas A.C., Centro de Derechos Humanos de las Minorías (CEDHUMI), PIES de la Tierra. A.C., Awé Tibúame A.C., Grupo de Pastoral Indígena de la Diócesis de la Tarahumara 58 integrantes.DEMI A.C. (Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas A.C)..,Caminos del Buen Vivir., Tlalyaocihuah A.C., Centro Nacional para las Misiones Indígenas CENAMI., Centro FASOL, Abogados y Abogadas para la Justicia y los derechos Humanos A.C. 