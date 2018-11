'Tumban' denuncias de acoso sexual a funcionario estatal

Chihuahua— La Secretaría de la Función Pública inhabilitó del servicio público por siete años a Rodolfo Bermejo Rodríguez, director del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa del Estado (Ichife), luego de que dos empleadas lo denunciaron por acoso sexual.Según se precisó, Bermejo tiene derecho a presentar un recurso de revocación contra la inhabilitación, para lo cual tiene 15 días. En caso de que no lo haga se dará por efectuada la destitución, dio a conocer la defensa de las dos mujeres.Esta sería la segunda separación del cargo de un funcionario estatal, ya que hace tres semanas renunció Heriberto Flores a la rectoría de la Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCh), luego de que una maestra denunció acoso laboral, lo que motivó protestas en su contra.En el caso del Ichife, las dos empleadas presentaron quejas contra Bermejo ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Chihuahuense de la Mujer y la Fiscalía General del Estado desde principios del año ya que, denunciaron, fueron víctimas de presiones de parte del funcionario y al no acceder a sus pretensiones fueron despedidas. La defensa destacó la inhabilitación, pero recalcó que buscarán que se concrete su salida.La Secretaría de la Función Pública expuso que, “con fundamento en la Fracción X del Artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua informa que no es posible dar mayores datos sobre la sanción notificada el 7 de noviembre de 2018 a un servidor público del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa del Estado (Ichife), en razón de que ésta no ha causado estado; es decir, es una sanción que no ha surtido plenos efectos legales”.Bermejo Rodríguez enfrenta una investigación en la Fiscalía General del Estado debido a que se le acusó de falsear un documento oficial para deslindarse de la acusación en su contra por acoso sexual. La investigación es contra quien resulte responsable de haber escrito y enviado un oficio en el que se precisaba que una de las mujeres ya no laboraba en la oficina del director desde 2016, pero el documento presentaba irregularidades como que las fechas de su elaboración y el membrete oficial no coinciden. (Orlando Chávez / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.