Coparmex exige a Corral justicia

Ciudad Juárez— Tras el asesinato de Uriel Ulberto Loya Deister, presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) en Parral, directivos e integrantes del organismo empresarial se reunieron ayer con el gobernador del estado, Javier Corral Jurado y el fiscal general César Augusto Peniche Espejel a quienes exigieron justicia.La reunión fue encabezada por el presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos, y Eduardo Ramos Morán, quien anoche tomó posesión de la dirigencia local en un evento realizado en el Centro de Convenciones Cibeles, en un ambiente de luto por el asesinato de Loya Deister.Eduardo Ramos Morán señaló que dados los lamentables acontecimientos ocurridos ayer (domingo) se cancelaba la conferencia denominada “Retos del Empresario ante la Nueva Conformación Política de México” impartida por el presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos.Señaló que en su lugar tendrían una reunión privada para dar solemnidad al evento en señal de respeto, por lo que el evento se reprogramará en una fecha próxima.Durante la reunión privada el gobernador y el fiscal general informaron sobre las investigaciones del asesinato del presidente de Coparmex en Parral.Al finalizar fue ofrecida una conferencia de prensa conjunta en la que el presidente nacional de Coparmex, Gustavo de Hoyos, señaló que ahora le tocó al organismo estar de luto, por lo que exigen que no se escatimen recursos para el pronto esclarecimiento del asesinato de su compañero.“La toma de compromiso del consejo directivo de Coparmex Juárez se enmarca en un momento de luto para nuestra institución con motivo del homicidio de nuestro compañero presidente del centro empresarial de Hidalgo del Parral, Uriel Loya”, expresó De Hoyos.Señaló que en la reunión con el gobernador y el fiscal les proporcionaron algunos avances en torno al homicidio.“Estamos indignados con lo que ha ocurrido, hemos exigido a las autoridades que no se escatime ningún recurso humano o material para dar con los autores materiales y en su caso intelectuales de este evento”, expresó.Mencionó que hoy le toca a la familia Coparmex estar en este evento, pero les “hace recordar a las muchas personas, a los periodistas, a los trabajadores, a los ciudadanos que día con día han perdido la vida o han sufrido alguna lesión por el clima de inseguridad que desafortunadamente no cede en el país”.El fiscal general, César Augusto Peniche, señaló que estaban en la etapa de un acopio masivo de información que se está generando, pero mencionó que no van a descartar ninguna línea de investigación”.“Este crimen ofende a toda la sociedad y toda la sociedad tenemos que unirnos para repeler, para combatir y decir un ya basta a estas organizaciones del crimen que lo único que están haciendo es alterar la paz en todos los territorios del estado de Chihuahua”, expreso Peniche Espejel.Dijo que hay datos que aún no pueden revelar, por lo que serán cautelosos por que el interés máximo es que no haya impunidad, que se haga justicia.Peniche dijo que cuenta con el video que ha circulado por redes sociales y están trabajando con el mismo, pero es más la información que tienen que ir consolidando para dar con los responsables.Señaló que aún no pueden dar avances respecto a la autoría de este hecho por parte de algún grupo y además mencionó que no tenían conocimiento de ninguna amenaza previa al asesinato de Uriel Loya Deister.El gobernador Javier Corral Jurado señaló que reiteró en la asamblea de Coparmex Juárez el compromiso de su gobierno de dar con los responsables de este “cobarde asesinato”.Mencionó que investigarán y darán con los responsables de la agresión en contra de Uriel Loya Deister, quien era un dirigente ejemplar de la Coparmex en Parral, siempre comprometido con las mejores causas de Chihuahua.“Estamos obteniendo distintos elementos de la información y esperamos dar resultados muy pronto para que este caso sea resuelto, para llevar a los responsables ante un juez y paguen por su conducta. Ese es nuestro compromiso que hemos manifestado hoy a todos los miembros de Confederación Mexicana de Juárez y el estado de Chihuahua”, expresó.Corral Jurado señaló que no han descartado ninguna línea de investigación, todas se han abierto para analizar los distintos entornos, particularmente su desempeño como dirigente empresarial de Chihuahua, toda vez que por todos lados la referencias son las mismas: un hombre íntegro un buen hermano, un buen hijo y ciudadano ejemplar.El gobernador señaló que le tomará la palabra al secretario de gobernación quien a través de un tweet ofreció el respaldo de la Policía Federal.“Necesitamos un reforzamiento de la Policía Federal sin mover a la misma de Ciudad Juárez, sino un agregado de elementos para la zona de Parral, porque necesitamos robustecer el cerco policiaco que hemos establecido en toda esa zona, más los retenes que han tenido que establecer ahí desde hace algunos meses”, expresó.Dijo que les ayudaría la activación tanto de las fuerzas armadas de la 42 Zona Militar en toda esa región como de la Policía Federal, pero con elementos adicionales y no vayan a mover “algunos de los pocos que tenemos en el Estado por que podemos descuidar algunas zonas,Corral señaló que hay avances en la investigación de la desaparición de unas enfermeras en Parral y esperan tener pronto resultados de esa investigación.