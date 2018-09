Exigen empresarios esclarecer crimen de líder del organismo

Parral— Cámaras de comercio y organismos empresariales en general hicieron un llamado enérgico a la autoridad para que esclarezca el homicidio de Uriel Loya Diester, presidente de Coparmex en Parral, y garantice la integridad de los ciudadanos.Jacobo Dajlala, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Parral destacó que los organismos empresariales y representantes de la iniciativa privada, se han pronunciado a nivel nacional por los hechos que calificó como atroces.Como se informó, Uriel Loya, de 30 años, fue asesinado a balazos la tarde del pasado domingo en Parral, cuando descendía de su vehículo frente a un restaurante situado cerca de la glorieta Francisco Villa.“Es un homicidio atroz. Todos los presidentes de Concanaco y Coparmex a nivel nacional están haciendo los pronunciamientos para que sepan las autoridades que necesitamos seguridad para seguir trabajando. Reprobamos el hecho, esperamos que la autoridad actúe lo más pronto posible para esclarecer el caso. No puede ser que una persona tan íntegra pase por lo que está pasando. Enérgicamente les pedimos a las autoridades que no dejen impune esto y a nivel nacional está la noticia, todos estamos consternados porque esto no se vale”.El líder de los comerciantes dijo que al ser amigo de la familia, personalmente dará seguimiento al caso en busca de que se esclarezca ya que no puede permitirse que la violencia siga afectando a los ciudadanos de bien.“Era una persona intachable con un futuro próspero, nos preocupa que esto esté sucediendo y esperamos que pronto se solucione”, apuntó.El presidente de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac), Héctor Jurado, se sumó a la exigencia de justicia y señaló que no es posible que sigan ocurriendo estos hechos sin que haya una solución.“Hacemos un enérgico llamado a la autoridad para que esclarezca este crimen que nos cimbra a todos como ciudadanos. Nos sentimos vulnerables, no sólo los empresarios o la iniciativa privada, como ciudadanos nos sentimos vulnerables ante crímenes tan arteros como éste”.Jurado hizo hincapié en que esto ocurre debido principalmente a la impunidad que persiste y que da pie a que se siga delinquiendo.Ignacio Manjarrez Ayub, expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Chihuahua y actual titular de la Comisión de Seguridad de Coparmex Nacional, indicó que hay indignación por los hechos que enlutan al empresariado, a quien ahora “le tocó” ser víctima directa de la violencia.“Hay indignación, coraje, impotencia de que pase esto con un líder que apenas estaba empezando. Un muchacho muy participativo en la confederación donde era consejero nacional. Es una desgracia. Esto es algo que de alguna forma les ha pasado a muchos ciudadanos chihuahuenses y de México, pero hoy nos toca más de cerca con un compañero empresario. Nos duele mucho, es un golpe muy fuerte para el organismo empresarial. La familia Coparmex está de luto. No pedimos, exigimos el esclarecimiento de los hechos”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.