Parral— Familiares de Uriel Loya Deister pidieron a las autoridades que destinen los recursos necesarios para que se esclarezca el homicidio de quien fuera presidente de Coparmex en Parral y fue asesinado la tarde del pasado domingo.Uriel Loya Chavira, padre de la víctima, aseguró que no había ningún antecedente de amenazas en contra de su familia, por lo que el crimen de su hijo es producto de la violencia generalizada que se vive en la entidad.Visiblemente afectado, Don Uriel indicó que “por ahora, lo más importante es esclarecer el caso; pido a la autoridad que no se deje de lado”, dijo quien, según trascendió en el lugar, tuvo en los brazos a su hijo al momento de fallecer.Entre lágrimas y desesperación, la madre del empresario tuvo que ser asistida por familiares y amigos afuera de la funeraria, y narró que la tarde del domingo estaba al interior del restaurante, cuando escuchó los disparos. Una empleada del lugar dijo que habían matado a alguien y al ponerse de pie, se dio cuenta que era su hijo.“No me dejaron verlo. No quiero saber quién lo hizo, quiero que me quiten este dolor”, manifestó en repetidas ocasiones ante las personas que la rodeaban. Al escuchar los rezos y cantos que se desarrollaban al interior, la mujer pidió que no entonaran cantos de tristeza para su hijo, sino de alegría. “Que no canten eso, que canten algo alegre para mi niño”.Posteriormente tuvo que ser trasladada al interior del inmueble para ser atendida. Otros familiares cercanos, como la abuela materna de Uriel, también debieron ser atendidos por un médico debido a que estuvo a punto de desmayarse.A lo largo del día, decenas de personas se congregaron en el lugar para dar el pésame a la familia, mostrándose sorprendidos ante lo ocurrido debido a que, aseguraron, “era un muchacho que no tenía problemas con nadie, le gustaba ayudar a la gente, siempre andaba con su papá para todos lados”.La capilla donde se encontraba el féretro fue rebasada por la cantidad de flores que llegaron, por lo que tuvieron que ser colocadas en una habitación adjunta.Poco después del mediodía, llegó el alcalde Alfredo Lozoya, quien visiblemente afectado, con lágrimas en los ojos, abrazó a la madre y a la abuela de Uriel y se mantuvo cerca de ellas.A media tarde, y luego de ingresar a la funeraria junto al gobernador Javier Corral Jurado, el presidente municipal dijo que este hecho no se puede quedar impune.“Aparte de ser mi amigo, era una persona intachable. No podemos ponernos en este momento a buscar de quién es responsabilidad sino unirnos todos juntos para sacar esto adelante”, subrayó.El servicio fúnebre de Uriel Loya Diester se llevará a cabo hoy martes, luego de que se le rinda un homenaje en las instalaciones de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Parral, al cual asistirán tanto el presidente nacional como los presidentes de ese organismo en la entidad.