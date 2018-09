Chihuahua— En el 50 por ciento de los robos de autos en la entidad, los delincuentes utilizan algún tipo de arma, siendo las de fuego las más utilizadas, mientras que cuatro de cada diez víctimas sufren alguna herida durante el atraco, según reveló la Encuesta sobre Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2018, realizada por el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).De acuerdo con cifras de este organismo, en Chihuahua capital el robo de autos con violencia se incrementó en un 275% durante el mes de agosto que registró 22 casos, con respecto al mes anterior en el que se contabilizaron ocho hechos, mientras que el robo de vehículos sin violencia alcanzó los 109 casos, siendo el Distrito Villa que comprende la zona noroeste de la ciudad, la que más hechos registra.Esta situación obedece a la llegada de bandas dedicadas al robo de autos provenientes de diversas ciudades como Ciudad Juárez e incluso de otras entidades del país, de acuerdo con el reporte que la Fiscalía General del Estado (FGE) hizo a la mesa de seguridad de Ficosec, encabezada por Manuel González Piña, coordinador de la comisión de indicadores.Durante el 2017, en el estado se reportó el robo de cuatro mil 118 automóviles, lo que arroja un promedio de 11 hurtos diarios; la encuesta revela que el 30% de los robos ocurrieron en Chihuahua capital, mientras que el 66% ocurrió en Ciudad Juárez.La encuesta establece que el 70 por ciento de las víctimas no acude a interponer una denuncia ante el Ministerio Público, debido a que considera que es una falta de tiempo, en segundo lugar indica que es por temor a los delincuentes y cómo tercer factor es la falta de confianza en las autoridades.Cabe señalar que el 63 por ciento de los vehículos que son robados, no cuentan con seguro vehicular, lo que genera grandes afectaciones al patrimonio de la víctima, que en promedio registra una pérdida económica superior a los 61 mil pesos.4,118automóviles robados en 201711hurtos diarios30%de los robos ocurrieron en Chihuahua capital66%fueron en Ciudad Juárez63%de los vehículos robados no cuenta con seguro vehicular61,000pesos, promedio de la pérdidaeconómica70%de las víctimas no acude ainterponer una denuncia1. Falta de tiempo2. Temor a losdelincuentes3. Falta de confianzaen las autoridades

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.