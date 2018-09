Condena Coparmex ejecución de su líder en Parral

Ciudad Juárez— La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) a nivel nacional condenó enérgicamente el homicidio de Uriel Ulberto Loya Deister, presidente del organismo en Parral, ocurrido ayer por la tarde en esa ciudad, y exigió que de manera inmediata se haga justicia.Gustavo De Hoyos Walther, presidente nacional del organismo que agrupa a empresas de todos giros y tamaños en el país, exigió el esclarecimiento del crimen en el que Loya Deister, de 30 años, fue asesinado de un balazo en la cabeza en el estacionamiento de un restaurante de mariscos ubicado frente a la glorieta Francisco Villa en Parral, Chihuahua.“En nombre de Coparmex Nacional condeno enérgicamente el cobarde asesinato del Presidente de Coparmex Parral. Exigimos a las autoridades la investigación inmediata del crimen y se haga justicia. Nuestras oraciones por su salvación y solidaridad con su familia”, publicó el empresario en su cuenta de Facebook.En Ciudad Juárez el organismo también condenó el crimen a través de su presidente. Eduardo Ramos Morán lamentó el asesinato de Uriel Ulberto Loya Deister, líder local del organismo patronal en Parral, Chihuahua y pidió a las autoridades una pronta investigación para esclarecer el crimen.“En Coparmex Juárez estamos todos consternados, ya que era un amigo cercano. Yo hablé con él y me había dicho que nos miraríamos en esta ciudad mañana (hoy) lunes”, expresó Ramos Morán.Señaló que la muerte de Loya Deister es algo triste y lamentables los hechos, por lo que se está de acuerdo con el comunicado de Gustavo de Hoyos a nivel nacional en el que condena el crimen.“Lamento los hechos, exigimos mayor seguridad, mayor tranquilidad para hacer las actividades cotidianas y que este crimen se esclarezca”, expresó.Mencionó que pedirán al fiscal César Augusto Peniche que se hagan las investigaciones necesarias para dar con el paradero de los delincuentes.“Hay mucha tristeza, es lamentable, no esperábamos que sucediera esto, la comunidad Coparmex a nivel nacional estamos consternados”, expresó.Dijo que el tema de violencia no es privativo del estado de Chihuahua sino que es generalizado en el país, pero exigimos que se investiguen los hechos de forma profesional y de una forma muy seria.La fiscalía zona sur informó que alrededor de las 15:44 horas se presentó un asesinato en el restaurante de mariscos el Rincón del Mar.La víctima se encontraba con su papá y otras personas más al interior del inmueble, momentos después de comer salió a cargar combustible y de regreso al restaurante, cuando bajaba del vehículo, arribó una persona en motocicleta y le disparó a quemarropa en la cabeza con un arma calibre. 38.De acuerdo con la Fiscalía el motociclista perseguía a su víctima.También se dio a conocer de manera oficial que se montaron diversos operativos en la búsqueda del presunto responsable del asesinato, pero no reportaron detenciones.El hecho causó gran conmoción entre la comunidad, al grado de que varios actores de la vida empresarial y política se reunieron en las afueras del restaurante a acompañar a la familia del joven empresario. Dirigentes políticos del PAN, PES, Movimiento Ciudadano y Morena lamentaron el crimen.Loya Deister nació el 24 de febrero de 1988, contaba con apenas 30 años y con una prometedora carrera política y empresarial; estudió en el Instituto Tecnológico de Monterrey Administración de Empresas.La Administración Municipal de Hidalgo del Parral Chihuahua 2018-2021 lamentó profundamente el cobarde asesinato del amigo Loya Deister, presidente de Coparmex; “colaboraremos decididamente con los diferentes órdenes de gobierno para dar con el móvil y los responsables del asesinato.”“Nos solidarizamos con su familia, amigos y colegas, a quienes nos sumamos en esta sensible pérdida, reiterándoles nuestro compromiso, respeto y apoyo en estos momentos,” expresó la presidencia municipal por medio de un comunicado.

