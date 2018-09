Chihuahua— Vehículos que no cuenten con placas de circulación o porten el engomado “rojo” serán decomisados por agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó su titular César Augusto Peniche Espejel al mencionar que esta labor obedece a estrategias de seguridad, pues en seis de cada 10 homicidios se utilizan vehículos con esas condiciones.En tanto, Pavel Aguilar, dirigente de la Unión Campesina Democrática (UCD), afirmó que el propio Estado permitió el ingreso de estos vehículos en los últimos dos años a pesar de las múltiples denuncias que se hicieron.El fiscal Peniche Espejel, comentó que esta acción va encaminada a fortalecer las estrategias de seguridad en el estado, pues se cuenta con la evidencia suficiente de que este tipo de vehículos son utilizados con el fin de cometer actos ilícitos.En ese sentido, dijo que aquellas personas que tienen en posesión un vehículo sin placas, o con el engomado rojo, que lo resguarden o lo regresen a Estados Unidos, de donde proviene la mayoría de estos vehículos, pues de lo contrario si son detectados circulando serán detenidos y decomisados y ya no se entregarán al propietario.Agregó que no se trata de afectar al patrimonio de las familias chihuahuenses, sino de mejorar las condiciones de seguridad que se tienen actualmente y un vehículo debidamente identificado abona a una mayor seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.El decomiso de estos vehículos iniciará esta misma semana en todo el estado, sin distinción para nadie, afirmó Peniche Espejel.Ante esto, Pavel Aguilar, dirigente de la UCD, organización que se dedica a la defensa del patrimonio familiar, comentó que entre sus afiliados ya no se cuenta con vehículos “chuecos” o ilegales y que las acciones que anuncia la FGE son para retirar los vehículos que ellos mismos permitieron que ingresaran por el corredor noroeste del estado, mismo que se advirtió en varias ocasiones sin que atendieran las denuncias.Dijo que el Gobierno del Estado fue permisivo con la entrada de estos automóviles y ahora pretende limpiar al estado con el decomiso de los vehículos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.