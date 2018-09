Necesario indagar a Aparicio

Ciudad Juárez— Ante las ‘narcomantas’ que ayer aparecieron colgadas en diferentes puentes de la ciudad y una serie de acusaciones contra la Comisión Estatal de Seguridad (CES) y su titular Oscar Aparicio Avendaño de brindar protección a un grupo del crimen organizado y ser generadores de violencia, el criminólogo Oscar Máynez Grijalva señaló que corresponde al Gobierno federal a través de la Procuraduría General de la República (PGR) iniciar una investigación sobre estos señalamientos.Eduardo Ramos Morán, presidente de Coparmex en Ciudad Juárez, expresó que es lamentable la aparición de esas mantas ya que no estamos viviendo en condiciones normales en la localidad.“Es lamentable lo que está sucediendo, ya que estas mantas intranquilizan, no sabemos si tienen fundamento o si nomás fueron colocadas para asustar”, manifestó.Máynez Grijalva expresó a su vez que el Gobierno del Estado debería también iniciar una investigación a través de sus órganos de control, como Asuntos Internos, si realmente el gobernador quisiera depurar a esta corporación de malos elementos.Mencionó que para que haya crimen organizado necesariamente tiene que haber colusión oficial, y en este caso el señalamiento es contra la Comisión Estatal de Seguridad y su titular.“Independientemente si la información de las mantas que aparecieron ayer en la ciudad es verídica o no, ya que es una denuncia que están haciendo estos grupos, la colusión de las autoridades con el crimen organizado es algo que ya está prácticamente institucionalizado en el país”, expresó el criminólogo.Señaló que esas denuncias que aparecen en las narcomantas deben de llamar la atención de las autoridades a las que les corresponde combatir las actividades del crimen organizado que es el Gobierno federal.“Ciertamente las autoridades municipales y estatales tienen la obligación de resguardar la seguridad de los ciudadanos, pero a quien le corresponde combatir al crimen organizado es al Gobierno federal, porque estos grupos utilizan armas de uso exclusivo de Ejército Mexicano, porque las redes son interestatales e internacionales”, dijo.Máynez Grijalva señaló que al Gobierno del Estado, al propio gobernador del Estado, Javier Corral Jurado, le corresponde también ordenar una investigación ante esos señalamientos de la colusión de la Comisión Estatal de Seguridad con el crimen organizado, ya que por eso tiene el Departamento de Asuntos Internos.Señaló que espera que con el nuevo Gobierno federal se combata la corrupción dentro de las corporaciones ya que la misma está nutriendo la raíz de donde surgen estos grupos criminales.“Debemos crear dependencias policiacas confiables, porque en realidad ahorita no tenemos en México y la ciudadanía no sabe ante quien denunciar”, expresó.El experto señaló que no hay un combate efectivo de la delincuencia organizada ya que es evidente el distanciamiento del gobernador del estado con el Gobierno federal por cuestiones políticas.Isabel Sánchez Quirarte, coordinadora de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, expresó que no podía dar una declaración porque no había visto periódicos.“No me gustaría comentar en algo que no estoy familiarizada, si gusta mañana con mucho gusto le doy el comentario. Vengo manejando, no puedo ponerme a buscar la noticia y voy entrar ahorita a un concierto”, dijo.Se le ofreció enviarle la nota en formato digital, pero prefirió no emitir comentario alguno, hasta hoy.El pasado 12 de septiembre, el nuevo alcalde de Cuauhtémoc, Carlos Tena Nevárez, pidió remover al mando de la Comisión Estatal en aquella localidad debido a que teme por su vida.En esta ciudad, mandos militares insistieron ante empresarios locales en acusar al fiscal general del Estado, César Peniche, y al comisionado Óscar Aparicio, sobre que ellos mismos operan para grupos criminales.Empresarios que asistieron a la última reunión privada, indicaron que ante sus reclamos sobre el aumento de la violencia, los mandos aseguraron que no hay sinergia con el Estado.Según comentaron empresarios que pidieron no ser identificados, los mandos militares insistieron en la acusación contra el fiscal general César Peniche y el comisionado Óscar Aparicio, sobre que ellos mismos operan para grupos criminales.10 de septiembreMandos militares señalan al CCE que tanto Peniche como Aparicio operan para grupos criminales, por lo que no hay comunicación12 de septiembreNuevo alcalde de Cuauhtémoc, Carlos Tena Nevárez, pidió remover al mando de la Comisión Estatal que le hizo amenazas de muerte22 de septiembreNarcomantas en Chihuahua señalan a Aparicio por nexos con un grupo delincuencial23 de septiembreAparecen narcomantas similares en Ciudad Juárez