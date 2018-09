Es Aparicio personaje central en 'narcomantas'

Ciudad Juárez— Desde los primeros meses de haber sido nombrado responsable de la Policía Estatal, “narcomantas” han puesto en duda la honorabilidad de Óscar Aparicio Avendaño, comisionado estatal de Seguridad Pública.En mayo del año pasado, a seis meses de que Aparicio fuera nombrado jefe de las fuerzas estatales por el gobernador Javier Corral, se informó de la primera manta con un mensaje en su contra en ciudad Madera.Archivos periodísticos indican que en esa manta reclamaban que mandos estatales traídos por Aparicio de la Policía Federal, asesinaron a un hombre identificado como Iván Ch. M., luego de que lo detuvieron junto con cuatro más que presentaron ante el Ministerio Público por varios delitos; luego encontraron el cadáver de la víctima, a quien no habían consignado.En marzo, en el puente “Al revés” de las avenidas De la Raza y Tecnológico de esta ciudad apareció un mensaje colgado que hablaba de una limpia de vendedores de cristal, y aunque no mencionaba el nombre del jefe estatal, sí reclamaban que las autoridades no hacían su trabajo.En octubre de 2017 otra “narcomanta” fue encontrada en un centro escolar de ciudad Cuauhtémoc, reclamaba al Gobierno estatal el supuesto apoyo a un grupo criminal en la zona occidente.La madrugada del 2 de noviembre otra manta fue dejada en el puente de las avenidas Tecnológico y Vialidad Los Nogales, al norte de la ciudad de Chihuahua.El Cártel de Juárez se adjudicaba el mensaje en el que se desligaba de las extorsiones que comenzaron a resentir empresarios de Guerrero, Ignacio Zaragoza, Gómez Farías, Madera y Namiquipa.En esa ocasión sólo de forma extraoficial se supo que la lectura acusaba a Aparicio de proteger a un nuevo grupo que se estaba asentando en esas comunidades; el contenido de la manta no fue revelado como en otros casos que se ha filtrado en fotografía a los medios de comunicación.En la ciudad de Chihuahua, el 14 de abril, 20 de mayo, 24 de mayo y 21 de septiembre, las autoridades han quitado de diferentes lugares públicos el mismo tipo de mensajes. En todos los casos se hace referencia a la actuación del mando estatal y su presunta relación con un cártel de drogas.Desde abril del presente año varias localidades de la zona occidente, norte y centro del estado han atestiguado la aparición de estos mensajes. Las más recientes son señalamientos directos contra Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a quien acusan de proteger a Francisco Arvizu Márquez, alias “El Jaguar”, presunto líder, para que se apodere de las regiones del estado que son clave para el trasiego de droga.LAS MANTAS• Marzo 2017En el puente “Al revés”• Mayo 2017En ciudad Madera• Octubre 2017En escuela de Cuauhtémoc• Noviembre 2017Puente de Tecnológico, en Chihuahua• 201814 de abril, 20 de mayo, 24 de mayo y 21 de septiembreen Chihuahua23 de septiembre en variospuntos de Ciudad Juárez

