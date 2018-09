Demanda La Coneja a Corral por 'secuestro'

Chihuahua— El exsecretario general adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérez Gutiérrez, demandó penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) al gobernador Javier Corral Jurado por mantenerlo privado de la libertad, entre otros aspectos.En la denuncia de hechos que ayer interpuso el abogado defensor Antonio Collado Mocelo, también fueron demandados el consejero jurídico estatal Jorge Espinoza Cortés y el exsecretario de Educación, Pablo Cuarón Galindo.La demanda fue recibida a las 13:11 horas en la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR en la Ciudad de México.Las conductas posiblemente constitutivas de delito, señalaron los abogados de Gutiérrez, apodado “La Coneja”, están establecidas en el artículo 231 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).En éste refiere que se impondrá de dos a seis años de prisión, de 100 a 300 días de multa y suspensión e inhabilitación hasta por un término igual al de la pena señalada.El político y empresario Alejandro Gutiérrez señaló que el 5 de septiembre del presente año, Jorge Espinoza Cortés, en su calidad de Consejero Jurídico del Estado a sabiendas de que no era parte en el proceso penal federal en mención, interpuso un recurso de apelación en contra de la determinación de sobreseimiento dictada por el juez federal.“Es importante señalar que como consecuencia del recurso presentado por el Consejero Jurídico –quien se insiste, no es parte en el procedimiento penal que nos ocupa, lo cual es de su pleno conocimiento— aún me encuentro privado de la libertad”, puntualizó el procesado, quien desde el 21 de diciembre del año pasado permanece recluido en el Cereso número Uno del municipio de Aquiles Serdán.“Es decir, me encuentro privado de la libertad por una apelación promovida por una persona que a pesar de que no es parte en el proceso, presentó un recurso notoriamente improcedente, como lo estipulan los numerales 456 y 458 del CNPP”.Aunado a lo anterior, expuso el demandante, el exsecretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón Galindo, quien no había comparecido en el proceso penal federal en cita y que tampoco es parte en el mismo, interpuso una demanda de amparo directo contra la determinación del sobreseimiento del 31 de agosto pasado y solicitó la suspensión del acto reclamado, es decir, pidió que se paralizara la ejecución de dicha resolución, ello, a sabiendas que no es parte en el juicio y que, por tanto, el procedimiento de amparo directo intentado, resulta igualmente improcedente.“Es importante señalar que salvo error de apreciación del suscrito –continúa el documento, cuya copia obtuvo El Diario—, los recursos y promociones referidas, se presentaron por instrucciones del gobernador Javier Corral Jurado, ya que éste ha mencionado públicamente en diversos medios de comunicación y redes sociales que hará todo lo posible por mantenerme interno en el Cereso donde actualmente me encuentro privado de la libertad”, señaló Gutiérrez Gutiérrez.