Ciudad Juárez— La candidata del gobernador Javier Corral a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN, Rocío Reza, no es la única que se postulará en el actual proceso interno que vive el partido.Del círculo de la alcaldesa de la ciudad de Chihuahua, María Eugenia Campos, eventualmente saldrá un aspirante a la sucesión del CDE panista.Campos afirmó ayer que impulsará a la par de la propuesta de Corral una planilla rumbo al proceso de renovación de la dirigencia estatal de ese partido.“Así como el gobernador es el primer panista en el estado, me toca ser la primera panista en la capital. Y sí me toca tomar algunas decisiones sobre el partido”, subrayó.Dentro del círculo político de la presidenta municipal hay una lista de colaboradores que han sonado en medios locales como aspirantes a la sucesión de Fernando Álvarez Monje, actual dirigente estatal.Entre ellos están Marcos Bonilla, César Jáuregui, Gabriel Díaz y Mario Vázquez Robles, confirmó. Sin embargo, dos de ellos, Jáuregui y Vázquez Robles, descartaron tener interés en participar en esa contienda.“Maru Campos no tiene un candidato favorito o candidata favorita. Tiene un partido favorito y ese lo quiero”, dijo entrevistada ayer.Aunque aseguró que no hay confrontación con el gobernador, sostuvo que está analizando presentar la mejor planilla para registrarla en el proceso interno del PAN.“Yo estoy junto con mi equipo que me ayuda a transitar en el partido, estamos definiendo cuál puede ser el mejor candidato y la mejor estructura”, afirmó.“Estamos esperando reunir la mejor planilla con las mejores propuestas, esa es la que tiene que ser”, agregó.Además de ese círculo, otros panistas como Jorge Fuentes y Jorge Espino Balaguer, han levantado la mano para dirigir al PAN en el estado, de acuerdo con fuentes internas en el blanquiazul.A pesar de que Campos dijo que va a proponer una planilla, dijo que no hay confrontación con el gobernador.“Con el gobernador me podrían a llegar a confrontar en cosas como gobernador y como alcaldesa en el tema de la seguridad pública, el tema del transporte urbano, el tema del agua, pero no el tema del partido”, subrayó.Dijo que sería iluso pensar que la alcaldesa de la capital no puede aspirar a la gubernatura.Una vez que manifiesten su intención por la contienda interna, los interesados en postularse como candidatos deben reunir al menos el 10 por ciento de firmas del total del padrón de militantes que tiene Acción Nacional en el estado.La elección del próximo líder del panismo chihuahuense se realizará el próximo 11 de noviembre.