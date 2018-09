'Lamentables y peligrosos dichos de Corral vs medios'

Chihuahua— Sara Mendiola Landeros, directora general de Propuesta Cívica, calificó como lamentables y peligrosas las declaraciones que el gobernador Javier Corral Jurado lanzó en contra de los medios de comunicación la semana pasada.Lo anterior, a propósito de una cápsula informativa que fue transmitida por la radio el miércoles pasado, en la que el mandatario estatal alertó a la ciudadanía de una “guerra mediática” en contra del Gobierno chihuahuense, en la cual “los Diarios” han sido presuntos partícipes.En su mensaje, Corral Jurado incluso dijo: “Nosotros no somos moscas de la política para que nos maten a periodicazos”.Ante esos ataques contra la prensa, Sara Mendiola destacó que las agresiones más fuertes a la libertad de expresión y prensa son auspiciadas en mayor parte por las propias autoridades.“Son lamentables las declaraciones del gobernador de Chihuahua. En efecto, ningún gobierno es ‘mosca política’. El gobernador es parte de una institución democrática responsable de velar por que las cosas funcionen bien, por que haya ejercicio democrático”, comentó la directora de la organización y representante legal de la familia de Miroslava Breach Velducea, periodista asesinada el 23 de marzo de 2017 en la capital del estado.“La crítica no está en cuestiones como si el gobernador despeja su tiempo libre en un campo de golf o si acaricia a sus mascotas; la crítica está en que Chihuahua está enfrentando problemáticas muy serias como son el narcotráfico, la inseguridad, la violencia o la narcopolítica. El Gobierno del señor [Javier] Corral no está atendiendo de manera oportuna todas las problemáticas que el estado enfrenta”, señaló Mendiola Landeros, luego de considerar como una práctica antidemocrática las recomendaciones que el mandatario hace a la ciudadanía para cuidarse de los medios de comunicación.“La ciudadanía no debe cuidarse de los medios de comunicación, más bien, poner mucha atención en la información. Los periodistas son los únicos que informan a la sociedad de asuntos de interés público. Más bien, la ciudadanía debe estar atenta y advertir cuando existen dobles discursos de sus gobernantes. La ciudadanía debe asumirse como un fuerte crítico de las funciones de sus representantes, de la administración del estado, de la transparencia, de los recursos públicos, de la procuración y administración de justicia”, dijo la directora general de Propuesta Cívica.En la transmisión de su cápsula informativa, Corral Jurado añadió: “Ah, porque además de que quieran que el gobernador sea gobernador y policía, como si yo tuviera que estar arriba de las patrullas, deteniendo delincuentes”.Precisamente en el caso del asesinato de la periodista Miroslava, para muchos sectores fue de mayor asombro escuchar al propio gobernador declarar a los medios de comunicación, que él personalmente asistió al cateo del domicilio de los presuntos asesinos, recordó Sara Mendiola.En dicho cateo se supone que se aseguró una grabación en la cual, Miroslava sostuvo conversaciones con funcionarios del PAN.“La gran interrogante fue: ¿Qué hacía el gobernador en una diligencia de investigación? ¿Qué hacía el gobernador haciendo funciones de policía? No lo supimos. Miroslava fue asesinada por investigar e informar a la sociedad de los nexos existentes entre la política y el narcotráfico. Miroslava expuso la narcopolítica del Estado; informó a través de medios de comunicación lo que había adentro del gobierno y le costó la vida porque, como ella decía, ‘alguien tenía que decir la verdad’. Los periodistas no deben ser objeto de ninguna forma de violencia. La crítica no debe ser objeto de falacias por parte de ningún gobernante”, enfatizó.

