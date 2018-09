Omitieron compra de seguro al reestructurar deuda

El Gobierno del Estado omitió la compra de cobertura contra futuros incrementos en la tasa de interés durante el proceso de reestructura de la deuda y por eso cada que Banxico sube la tasa hace que el costo de los pasivos estatales aumenten, explicó el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Capítulo Chihua-hua, Carlos Rafael Grado Salayandía.Explicó que el alza que decretó el Banco de México, en febrero y junio de este año, impactó en un mayor pago en términos absolutos de 227 millones 91 mil 886 pesos (15.24 por ciento más) durante los primeros ocho meses de 2018 respecto al mismo período del año previo.Grado Salayandía señaló también que hay que reconocer que si no se renegociaba la deuda pública, el desembolso de las arcas estatales ahora sería mucho más grande porque el año pasado pagaba con una tasa de interés considerablemente mayor.No obstante advirtió del riesgo de otro incremento absoluto en el servicio de la deuda estatal, de concretarse los dos nuevos aumentos a la tasas de referencia que ya se esperan, uno para octubre y otro más en diciembre.De los estados financieros presentados mes con mes por el Gobierno del Estado, se puede saber que durante los primeros ocho meses del año en curso se pagaron a la banca mil 716 millones 867 mil 492 pesos por servicio de la deuda publica, y en el período homólogo de 2017, el pago fue por mil 489 millones 775 mil 606 millones de pesos.Con esas cifras comparadas se advierte que pese a la reestructura de la deuda pública subastada en enero y concretada en junio pasado, el Gobierno del Estado pagó 227 millones 91 mil 886 pesos; esto es 15.24 por ciento más de enero a agosto de 2018, respecto del mismo periodo del año pasado.Las cifras permiten proyectar un promedio de pago mensual a la banca por 214.6 millones de pesos por concepto de la deuda pública de enero a agosto de este año, una cantidad mayor a los 186.2 millones que arrojó el servicio de los primeros ocho meses de 2017.El presidente del IMEF dijo que sin duda los negociadores de la reestructura pública sí contemplaron el riesgo de nuevos ajustes a las tasas de interés, y aunque se logró un ajuste a la baja respecto de lo que se pagaba en 2017, no se adquirieron coberturas para protegerse de futuros incrementos.Así, de los estados financieros se valora un impacto importante en el monto a pagar por la deuda pública en el estado, en julio y agosto respecto a junio pasado, cuando aumentó en 25 puntos la tasa de interés, ya que de pagar 178 millones 638 mil 824 pesos pasó a 207 millones 150 mil 362 pesos y luego a 321 millones 428 mil 808 pesos.Al respecto, Carlos Rafael Grado dijo que llama la atención el salto en el servicio de la deuda, por lo menos, la cifra que se pagó en agosto pasado respecto a junio.Planteó que hay algunas hipótesis de eso, como el hecho de que se haya realizado el pago anticipado de intereses, lo cual es cuestionable, dado que el gobierno aduce que no tiene dinero.También se puede pensar que hubo un incremento porque se haya terminado algún plazo de gracia de pago de intereses con alguna institución financiera, o bien que algún proveedor del Estado estuviera cobrando intereses.Asimismo, que se hubiera pedido un crédito adicional que no requería autorización del Congreso del Estado y llegó a su plazo de pago.El presidente del IMEF puntualizó que pese a todo, en términos relativos se puede hablar de un beneficio de la reestructura de la deuda pública, dado que de no haberlo hecho, actualmente el desembolso de las arcas estatales fuera mucho mayor porque se operaba con tasas mucho mayor.El director regional de Banregio y expresidente del Centro Bancario del Estado de Chihuahua, Héctor Sada Márquez consideró ayer que al renegociar la deuda por 20 mil 404 millones de pesos con una tasa de interés variable, el servicio de la deuda en cifras absolutas puede ser cada vez mayor en la medida que haya otras alzas por parte del Banco de México.Informó que el mayor desembolso que se hizo en los primeros ocho meses de 2018 respecto a ese mismo período de 2017, aún con la reestructura, se debe a los ajustes que hubo en las tasas de interés en febrero y junio del presente año.No obstante, enfatizó que si el Estado hubiera negociado la deuda a tasas fijas el monto a pagar sería mucho mayor al actual porque los acreedores le impondrían al gobierno intereses mucho más altos que como están ahora. (Manuel Quezada / El Diario)

