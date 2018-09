Mandatario estatal viola estatutos del PAN: consejero

Ciudad Juárez— El gobernador Javier Corral está violando los estatutos de su partido, el PAN, al apoyar a los aspirantes a las dirigencias estatal y nacional en los procesos internos que vive ese instituto político, denunció el consejero estatal panista Alejandro Leyva.Ayer, la Comisión Organizadora Nacional para la elección del próximo titular del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) llamó a sus militantes a no estropear el proceso y no participar en actos de campaña de los candidatos. En ese sentido, Leyva acusó a Corral de violar los lineamientos del instituto blanquiazul.“El llamado concreto que les hacemos en esta ocasión es a vigilar estrictamente el cumplimiento del artículo 22 de la convocatoria que dice: Los integrantes del CEN, presidentes, secretarios y tesoreros de los CDEs y CDMs, así como los funcionarios remunerados al servicio del partido en cualquier nivel, no podrán otorgar su firma, ni participar en actos de campaña de los candidatos”.“Los funcionarios públicos emanados del PAN deberán acogerse a la legislación vigente”, subraya el comunicado publicado en los estatutos digitales del partido.A decir del consejero estatal del PAN, Alejandro Leyva, Corral se ha entrometido en ese proceso y además lo hace a nivel estatal al querer imponer a Rocío Reza Gallegos como su candidata al CDE panista.“Para empezar, siendo gobernador del estado, está fungiendo más como coordinador de campaña de Manuel Gómez Martínez. Y luego su apoyo descarado e ilegal para Rocío Reza”, acusó Leyva.El viernes, también señaló que el gobernador se reunió con funcionarios estatales, entre ellos varios recaudadores de Rentas en el estado, para impulsar a Reza como su candidata al CDE.“Javier Corral les dijo (palabras más palabras menos) que va a visitar más los municipios, que les pide chambear más duro a todos (yo creo que se refería a los recaudadores porque vi varios), y se presentó a Rocío Reza, que les pide el voto que porque va a contender por el estatal (o sea de afuerzas)… sic”, escribió en un grupo de WhatsApp.

