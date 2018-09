Vinculan en mantas a Aparicio con el crimen organizado

Chihuahua— Dos mantas con mensajes intimidatorios en contra del comisionado Oscar Alberto Aparicio Avendaño y otros mandos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) fueron colocadas en el Periférico de la Juventud, en su cruce con las avenidas Cantera y Politécnico Nacional.Los mensajes acusan que en los municipios en los que el Estado tomó el control de la seguridad pública se incrementó la violencia para permitir a un grupo criminal operar y apoderarse de la plaza.Elementos de las policías municipal y estatal acudieron para retirarlas.Aparicio Avendaño manifestó que este tipo de actos son hechos desesperados del crimen organizado que se siente amenazado por la actuación que la CES ha tenido durante los últimos meses, en los que se ha logrado la detención de 27 líderes criminales –14 de un grupo y 13 de otro–, lo que demuestra que no se trabaja a favor de los delincuentes, sino al servicio de los chihuahuenses.Dijo que los delincuentes intentan desprestigiar a la corporación y a sus elementos, pues se ven reducidos y buscan por todos los medios tener el control en el estado, pero que se han enfrentado a una corporación sólida que les ha hecho frente.En el mensaje firmado por el Nuevo Cártel de Juárez se afirma que Aparicio Avendaño ha protegido a tres mandos de la “Gente Nueva” a quienes identifican como Martín Siqueiros “El Tintín”, Elmer Córdoba Torres “El Plumas” y Francisco Arvizu Márquez “El Jaguar”, con quienes existe un acuerdo para operar.Señala que Álvaro Serrano, director de la CES, es el responsable de “acercar” a estas personas con Aparicio para dejarlos entrar al estado y combatir la plaza en Chihuahua, razón por la que la violencia se ha desatado en varios municipios de la entidad.“A todos los elementos de la CES que apoya la gente nueva el mensaje está muy claro sus compañeros y la sodomía saben bien que por ustedes se desató la violencia en el estado para apoyar a la gente nueva sobre aviso no hay engaño nuevo cartel de Juárez” (sic), es parte del mensaje.Cuestionan a la CES el por qué no ha intervenido en el municipio de Chínipas: “Será que ahí está Crispín Salazar autor intelectual del asesinato de la periodista periodista Miroslava Breach y que sea y que ahí se esconde el autor material o el Ejido el largo Maderal que es por donde entro la gente de Sonora y es su base de operaciones en el estado de Chihuahua”.

