El gobernador Javier Corral se comprometió ayer a darle continuidad a los acuerdos sostenidos entre los gobiernos de Chihuahua y Nuevo México, incluyendo a los que vengan de la administración anterior.La gobernadora de Nuevo México, Susana Martínez, expresó en la Reunión Plenaria Anual Binacional 2018 celebrada ayer en Creel que no se puede iniciar como si éste fuera el primer año en que se reúne la comisión binacional, ya que tiene ocho años reuniéndose.Martínez se reunió ayer por primera vez con Corral Jurado a dos años de que éste inició su mandato.En julio del 2016, Martínez había sostenido un encuentro con el anterior gobernador César Duarte Jáquez en la Reunión Anual de la Comisión Plenaria Chihuahua-Nuevo México, en la que se formaron mesas de trabajo en las áreas de educación, turismo, salud, agua, seguridad, desarrollo industrial, logística y cruces fronterizos.“Nosotros hemos retomado acuerdos de la comisión binacional que vienen de otras administraciones también, si nosotros lo hemos hecho esperamos que así vaya a suceder con el estado de Nuevo México”, expresó Corral.Ambos informaron que llegaron a acuerdos conjuntos en materia de cruces fronterizos e infraestructura, educación, salud, seguridad pública, comercio y promoción industrial, turismo, agua y medio ambiente, además por primera vez de agricultura y ganadería.Ante la próxima conclusión del cargo de Martínez en el Gobierno de Nuevo México, Corral dijo que el cambio de los gobiernos no debe truncar el intercambio de información y de relación entre ambas entidades.Martínez señaló que Chihuahua y Nuevo México tienen muchas similitudes, de ahí la relevancia de trabajar juntos en salud, educación, seguridad, turismo, entre otros temas y que se buscará que la gente ambos estados viajen con mayores facilidades.Sobre el tema de intercambio comercial resaltó que si Chihuahua y Nuevo México son vecinos, es preciso incrementar el intercambio de mercancías con la seguridad necesaria, pero una manera fácil y ágil, lo cual beneficia a ambas entidades, para que no seamos denominados como ciudades y pueblos pequeños.

