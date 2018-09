Ordena juez que Gutiérrez continúe preso

Por el riesgo a que se fugue, Alejandro Gutiérrez, ex secretario general adjunto del PRI, permanecerá en el Cereso Estatal de Aquiles Serdán, Chihuahua, por el caso federal del desvío de 250 millones de pesos.Así lo determinó anoche Marco Antonio Fuerte Tapia, Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, durante una audiencia celebrada para revisar la medida cautelar de prisión preventiva del acusado."Alejandro Gutiérrez Gutiérrez se queda, en virtud de que el juez federal determinó que continúa la prisión preventiva, por lo cual deberá permanecer en el penal aquí en Chihuahua", indicó a REFORMA Jorge Espinoza, Consejero Jurídico del Estado de Chihuahua."El argumento es que no se acreditó el arraigo de Alejandro Gutiérrez () que puede sustraerse del estado y se puede fugar".Espinoza recordó que Gutiérrez había logrado un recurso para que se realizara un estudio del riesgo de sustraerse, con el propósito de que le revocaran la prisión preventiva de dos años que le ampliaron, pero el Juez Fuerte Tapia resolvió que continúe en el penal chihuahuense.Esto significa que seguirá preso hasta que se resuelva por completo el sobreseimiento del caso de los 250 millones, que presuntamente desvió a través de una triangulación desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacia la Administración del ex Gobernador César Duarte y posteriormente hacia las campañas del PRI en 2016.Aunque la Procuraduría General de la República canceló la acción penal en contra de Gutiérrez y fue exonerado, el Gobierno de Chihuahua presentó diversos recursos, entre ellos una apelación y amparos, por lo que tendrán que resolverse y determinarse si se resuelve el sobreseimiento a favor o en contra de Gutiérrez.El Consejero Jurídico de Chihuahua informó que presentó ya un incidente de violación a la suspensión que obtuvo el Gobierno estatal sobre este caso."Seguramente va a tener que procesarse penalmente a los jueces", aseveró Espinoza. "Una violación de una suspensión es un delito".El martes pasado, el Consejero Jurídico informó que autoridades judiciales federales suspendieron los efectos del sobreseimiento de la Procuraduría General de la República en el caso de los 250 millones de pesos desviados presuntamente por Gutiérrez.Dio a conocer que el Juez Administrador del Centro de Justicia con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, Fernando Paya Ayala, concedió la suspensión dentro del amparo directo presentado la semana pasada por la Secretaría de Educación y Deporte estatal, luego de la exoneración.Esto significaba que las cosas en este caso se quedaban como se encontraban, de ahí que la audiencia de esta noche no debió ser convocada.Gutiérrez fue trasladado por elementos de la Policía Federal del Cereso Estatal de Aquiles Serdán hacia una sala del Poder Judicial de la Federación, en la Avenida Mirador, de donde fue regresado de nueva cuenta al penal.La audiencia se realizó desde la Ciudad de México a través de video transmisión hacia los juzgados federales en Chihuahua capital.El Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche, informó que un Tribunal Unitario resolvió una apelación que interpuso la defensa de Gutiérrez sobre la prórroga de prisión preventiva hecha en julio por parte del Juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, quien sustituyó a su homólogo Gerardo Moreno García, quien a su vez quitó el caso al estado y lo convirtió en federal, al argumentar que los recursos presuntamente desviados eran de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.En la resolución de la apelación se ordenó la reposición de la audiencia de revisión de cautelares. Peniche indicó que el juez penal en días pasados le respondió al Tribunal Unitario que no podía cumplir porque el asunto está sobreseído."La defensa interpuso un especie de incidente de incumplimiento del recurso, que no existe en materia penal; el Tribunal Unitario le dio entrada y resolvió ayer, y se convocó a la reposición de la audiencia hoy (viernes)", indicó Peniche a REFORMA."Solicitamos nosotros un incidente de incumplimiento de suspensión en materia de amparo, por la suspensión concedida a la Secretaria de Educación, ya que ordenó que las cosas se quedarán como están", precisó.Además del caso federal de los 250 millones de pesos, Gutiérrez enfrenta otro proceso en el fuero común por un presunto peculado de 1.7 millones de pesos, por el cual le revocaron la prisión preventiva y le colocaron un dispositivo electrónico en la pierna derecha para ser localizado en caso de que salga del centro penitenciario.

