Chihuahua— “Apelaremos la determinación del juez federal Marco Antonio Tapia Fuerte de ratificar la prisión preventiva a Alejandro Gutiérrez porque es contraria a derecho”, expresó el abogado José Javier López, defensor del político priista quien la madrugada de ayer regresó a prisióntras la audiencia que se le realizó.El abogado de “La Coneja” detalló que entre los argumentos que hizo el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte en la ciudad de México durante la audiencia para revisar las medidas cautelares, estuvo que existen diversos amparos interpuestos por la consejería jurídica del Gobierno estatal, por lo que no concedió la modificación de la prisión preventiva.“Consideramos que es contraria a derecho, porque en los amparos promovidos por el estado de Chihuahua no están firmes las suspensiones, además la medida cautelar de nuestro representado no está directamente vinculada a esos amparos, es decir, Alejandro si sale de la prisión con diversa medida no se está sustrayendo de la acción de la justicia, pues al contrario, se está sometiendo totalmente a ella”, explicó.El abogado Javier López indicó que acudirán ante el tribunal unitario correspondiente en la capital del país, a fin de que revise la resolución del juez Marco Antonio Tapia.Dijo que están en tiempo y forma de presentar el recurso de revisión, por lo que se mostraron optimistas en que los magistrados federales podrán corregir la decisión del juez de Control, a fin de que su cliente pueda enfrentar el proceso en libertad condicional.El pasado 31 de agosto, el mismo juez federal Marco Antonio Tapia Fuerte declaró el sobreseimiento de la causa penal federal 24/2018, por falta de pruebas en la denominada triangulación multimillonaria de recursos públicos del Gobierno de Chihuahua para financiar campañas políticas del PRI a nivel nacional.Dicha medida de prisión preventiva federal era lo único que mantenía a Gutiérrez en el Cereso, toda vez que el pasado 11 de septiembre el juez de Control local Eduardo Alexis Ornelas retiró también, en acatamiento a lo ordenado por el Primer Tribunal Colegiado en materias Penal y Administrativa, la prisión preventiva que se le había impuesto desde el 2 de enero de 2018, dentro de la causa penal local 4094/2017 por el presunto desvío de 1.7 millones de pesos a favor de su empresa “Jet Combustibles S.A. de C.V.”.Además, Gutiérrez había depositado el 11 de septiembre una garantía económica de un millón de pesos en la Secretaría de Hacienda estatal y posteriormente le fue colocado un dispositivo electrónico de geolocalización en el tobillo derecho.El juez local había impuesto restricciones al empresario de no poder salir de la ciudad de Chihuahua, salvo en acatamiento de diligencias del Tribunal Federal.

