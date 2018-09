Asesinan a pareja por vengarse de otro homicidio

Chihuahua— En venganza por el homicidio de una persona ocurrido el pasado domingo en ciudad Aldama, una pareja fue asesinada y hasta el momento el cuerpo de las víctimas no ha sido entregado a sus familiares, denunciaron.Según versión de testigos del día de los hechos, los victimarios se llevaron consigo a las víctimas mortales para deshacerse de ellas, y en el lugar únicamente se dejaron casquillos percutidos y manchas de sangre.La Fiscalía Zona Centro confirmó que el domingo se registró el homicidio de una persona identificada como Saúl Herrera, pero que del homicidio de la pareja no se tiene ningún reporte.Alrededor de las 22 horas del domingo, hombres armados arribaron hasta el domicilio de la calle Armando Gameros, y le gritaron a una de las víctimas por su apodo “La Tripa”, para que saliera de su vivienda; al salir recibió por lo menos cuatro impactos de bala calibre .9mm, dejándolo tendido sobre la banqueta, mientras que los responsables huyeron con rumbo desconocido.La FGE Zona Centro afirmó que se realizó una movilización para atender el reporte de una persona herida por proyectil de arma de fuego y al llegar al lugar, el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que Servicio Médico Forense se encargó de trasladarlo a los laboratorios para practicar la necropsia de ley.En tanto, policías estatales realizaron un operativo de búsqueda por la zona, para tratar de dar con los responsables, pero no fue posible ubicarlos.El hecho generó represalias, pues a decir de los vecinos, al día siguiente, alrededor de las 18:30 horas, una pareja fue asesinada en hechos ocurridos en la calle Ojinaga, frente al parque Infantil de Aldama.Los agresores levantaron los cuerpos y se los llevaron a bordo de una camioneta pick-up, según comentaron familiares de las víctimas, cuando elementos policiacos de aquella localidad arribaron a la escena del crimen, únicamente localizaron algunos casquillos percutidos calibre .9mm y 7.62 x39, de los que utilizan los rifles AK-47, conocidos como “cuerno de chivo”.

