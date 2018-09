El Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua reportó un gasto de 3 millones 694 mil pesos por concepto de viáticos, únicamente durante el primer semestre del 2018.Los gastos corresponden a 42 viajes realizados por el personal del fideicomiso, con gastos que van desde los 863 hasta los 2 millones 95 mil pesos, que, sin embargo, no concuerdan con las facturas entregadas por los servidores públicos como justificación del gasto.Gustavo Elizondo, quien hasta la semana pasada se desempeñaba como director del fideicomiso, aseguró que se trataba de un error en el reporte de los gastos.Posteriormente, personal del fideicomiso envió otros formatos de viáticos en los que, sin embargo, persistió el monto millonario atribuible a los gastos por comisiones realizadas en la Ciudad de México y en Chihuahua, así como inconsistencias entre las facturas y los gastos reportados en los documentos entregados a El Diario.El gasto más alto corresponde a una reunión del 12 de abril en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Ciudad de México, donde, de acuerdo con la información reportada por el fideicomiso, se erogaron 2 millones 95 mil pesos. Le sigue en monto otra reunión, en la misma dependencia federal, realizada el 2 de abril, con un gasto de 715 mil pesos.Una revisión a las facturas entregadas por los funcionarios públicos muestra que las erogaciones comprobables fueron mucho menores. Por ejemplo, en el viaje de los 2 millones de pesos, Damián Noriega Giner, el director de cumplimiento del Fideicomiso, entregó las facturas de hospedaje, vuelos, transporte y alimentación por solamente 9 mil pesos.Al funcionario, sin embargo, se le reembolsaron únicamente 7 mil 683 pesos, es decir menos de lo reportado, aun cuando, siempre de acuerdo con los documentos públicos del fideicomiso, todos los comprobantes de gastos fueron aceptados.Las inconsistencias, entre lo reportado por transparencia, lo comprobado de acuerdo con las facturas y lo reembolsado a los servidores públicos –concentrado en un documento del fideicomiso llamado Formato Múltiple de Pago–, se presentan en prácticamente cada uno de los viajes reportados en el primer trimestre del año.Elizondo, nombrado el viernes como nuevo secretario de Comunicaciones y Obras Públicas por el gobernador Javier Corral, afirmó que era “imposible” que el fideicomiso entonces bajo su dirección hubiera hecho gastos millonarios en los viajes realizados.“Definitivamente debe ser un error, es imposible que hayamos gastado eso”, afirmó.Las facturas disponibles muestran que el fideicomiso pagó noches de hospedaje a Elizondo y otros funcionarios que, al final, no acudieron a las citas pactadas, según los informes de comisión entregados.Además, la documentación muestra inconsistencias en fechas, destinos e informes de comisión.El 1 de marzo, por ejemplo, el fideicomiso elaboró un formato para el pago a Andrés Morales, por la estancia en Guadalajara, de acuerdo con el documento oficial, que cuenta con las firmas del administrador y del director del organismo, además de los sellos oficiales.Sin embargo, en la documentación de transparencia no hay un solo reporte de viaje a esa ciudad, sino únicamente a Chihuahua y a la Ciudad de México. En las facturas entregadas por Molina aparece una por 9 mil 61 pesos por el pago de una habitación y una sola noche de estadía para una persona en el hotel Galería Plaza de la Ciudad de México; la fecha de la estadía, sin embargo, no coincide con la del informe, pues la factura muestra que la estancia fue del 9 de enero del 2018. (Itzel Ramírez / El Diario)

