Ciudad Juárez— El diputado y dirigente estatal del PRI, Omar Bazán Flores, aseguró que el fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, admitió ayer en comparecencia con los legisladores a puerta cerrada, el incremento de delitos del fuero común en los municipios donde el Estado tiene el mando de seguridad, además de reconocer que es necesario replantear las estrategias de seguridad.Sin embargo, al salir de la reunión, el funcionario descartó que sea un fracaso, la medida de mando único en municipios, inclusive habló de mantener esa estrategia en Cuauhtémoc, Madera, Temósachi, Gómez Farías, Ignacio Zaragoza, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes.“Lo que motivó la intervención fue el fenómeno que se estaba presentando en esa zona y lo que podía derivar. Se logró contener y aun cuando se siguen presentando hechos, no significa que hubiese fracasado. Estoy convencido que era una necesidad porque se veía venir un gran problema”,Doce días después del atentado contra el alcalde electo de Gómez Farías, Blas Juan Godínez, la Fiscalía General del Estado (FGE) aún no tiene un móvil de los hechos, dijo Peniche a los diputados..“Describió los hechos, cómo ocurrieron, precisó la forma en que fue el atentado. Dice él que desde su visión todavía no tienen un móvil, no compartió las hipótesis”, dijo el coordinador de la bancada de Morena, Miguel Ángel Colunga, tras la reunión.Peniche compareció con los legisladores que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para rendir cuentas por los altos índices de violencia que se registran en la entidad, particularmente en Juárez y los municipios serranos.El fiscal, por su parte, dijo que están esperando que la salud de Blas Godinez mejore para que declare.No quiso decir si el ataque vino del crimen organizado, de acuerdo con Colunga.“Estamos esperando por el propio restablecimiento del doctor. Seguramente eso nos podrá aportar mayor información, mayores datos para dar con el responsable.“Esperamos a que se restablezca la salud de Blas Godinez para que pueda declarar y así aclarar más sobre el ataque”, dijo mediante entrevista.Los diputados se reservaron muchos detalles de lo que se platicó en la reunión, con el argumento de que se trataron temas delicados.Hay que mencionar que es el primer de Encuentro que tiene el fiscal con los integrantes de esta nueva legislatura. (Con información de Jaime Armendáriz).

