Se resisten diputados a desaparecer 'caja chica'

Chihuahua— Coordinadores de las bancadas mayoritarias en el Congreso local rechazaron eliminar el recurso discrecional que reciben cada mes por casi 2.5 millones de pesos, entregados en proporción por el número de diputados de cada partido.El coordinador de Acción Nacional, Fernando Álvarez, dijo que es un recurso transparente del que existen mecanismos para su uso, aunque el propio contador del Congreso, Manuel Soledad, informó que ese dinero no debe comprobarse y puede utilizarse para cualquier acción, inclusive partidista.Se tratan de casi 2 millones y medio de pesos mensuales repartidos entre las bancadas en el legislativo, a razón de 75 mil pesos por cada uno de los diputados, es decir, que la fracción del PAN recibe 825 mil pesos cada 30 días por tener 11 integrantes.“Es un asunto ya presupuestado anualmente con obligaciones y derechos de esas partidas. Los requisitos de entrega ahí están y es un asunto legislado”, respondió Álvarez ante el cuestionamiento de ese recurso. En su opinión, ese dinero puede usarse para “actividades propias de los grupos parlamentarios, asesorías, viajes, consultas, foros, reuniones”.El coordinador de Morena, Miguel Ángel Colunga, se pronunció por transparentar cada peso gastado pero se abstuvo decir si buscarían rechazarlo. Sólo planteó una disminución “en su caso y después de revisarlo”.Ese partido recibía 150 mil pesos mensuales por el concepto de “apoyos parlamentarios” hasta la legislatura pasada, por tener únicamente dos diputados. Ahora, con ocho miembros, el monto se elevó a 600 mil pesos cada mes.“Todo tiene que ser transparente. Esos recursos van a cambiar. No puede haber partidas discrecionales. Vamos a hacer la revisión y meter una iniciativa una vez que tengamos la información. Si es necesario, se recortará”, abundó el líder de la fracción morenista.Mientras que la líder de la bancada del PRI, Rosa Isela Gaytán, indicó que prefieren seguir recibiendo ese dinero para destinarlo a becas y gestoría, y reglamentar su uso para todos los partidos. Al tricolor le tocan 225 mil pesos por mes por ese concepto.“El recurso lo vamos a utilizar estrictamente en gestión social, becas, apoyos a familias de escasos recursos, becas de transporte, uniformes. Seremos una fracción que, aunque no nos obliga la ley, comprobará lo que se está ejerciendo”, acotó.En contraste, la coordinadora de Encuentro Social, Marisela Sáenz, condenó que se tenga esa partida, heredada por la anterior legislatura, y adelantó que ese partido buscará eliminarla del presupuesto 2019.“Es un presupuesto anual ya asignado y por eso se recibe, pero estamos apostando por desaparecerlo, porque no tenemos la necesidad de recibir esa cantidad”, enfatizó.Dijo que los diputados reciben partidas para viáticos, apoyos distritales y otros, aparte del “apoyo parlamentario”.Ese gasto representa un presupuesto para 2018 de 29 millones 700 mil pesos, de los cuales 19.8 se aplicaron para los últimos ocho meses de la legislatura pasada, la cual finalizó el 31 de agosto. Quedan pendientes 9.9 millones para poder solventar ese acuerdo entre partidos para los últimos cuatro meses del año, los primeros de la actual legislatura.

