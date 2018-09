Esconde gobernador gastos en su comitiva

Entre cuatro empleados del Gobierno estatal y el jefe de escoltas del gobernador, Javier Corral Jurado, han asumido cuantiosos gastos sólo en comidas y bebidas por más de 500 mil pesos de enero a junio del presente año, según reportes oficiales obtenidos por El Diario.El 27 de julio, Javier Corral fue de Chihuahua a Cuauhtémoc para inaugurar un taller de prótesis del DIF estatal; cero pesos fue lo que reportó el mandatario como gasto de viáticos, un evento de apenas unas horas de duración. Su círculo más cercano, en cambio, justificó más de 6 mil pesos en alimentos, gasolina, lavado de autos e incluso, la compra de una caja de chocolates.Una revisión hecha por El Diario a los informes de gastos de representación y viáticos del gobernador, de sus tres secretarios particulares y de su jefe de escoltas –quienes lo acompañan en sus viajes–, muestra que en más de una ocasión el dinero erogado por Corral es adjudicado a sus subordinados; además que son comunes las cuentas por miles de pesos en restaurantes de la Ciudad de México, la compra de bebidas alcohólicas y en horas laborales con dinero público. En total, los cuatro servidores públicos han reportado por concepto de viáticos y gastos de representación 532 mil 745 pesos únicamente de enero a junio de este año.Un ejemplo es la comilona que sostuvo el gobernador el 28 de febrero en la Ciudad de México con el llamado Grupo Chihuahua. Corral Jurado pagó en esa fecha 20 mil 130 pesos por el consumo en el restaurante del The University Club of Mexico, con motivo de una reunión en la que, se especifica en la factura, participaron Jorge Castañeda, Denise Dresser, Guadalupe Acosta Naranjo, Gustavo Madero, Roberto Ramos Molina, Alejandro Legorreta, Jesús Ortega, Santiago Creel, Martha Tagle, Cecilia Soto, Emilio Álvarez Icaza, Juan Pardinas, José Antonio Creso, Dante Delgado y Paulo Díez.Restaurantes en las colonias Roma, Polanco y Condesa de la Ciudad de México, con consumos de entre mil y cuatro mil pesos, son también constantes en las facturas entregadas por los colaboradores de Corral, según la información disponible a través de las obligaciones de transparencia.De acuerdo con la información de la Secretaría Particular del gobernador, son cuatro los empleados de Gobierno que le acompañan en la mayoría de sus viajes: Francisco Javier Muñoz, con puesto de asesor técnico y funciones de secretario privado; Francisco Javier Lozano Urías, también como asesor técnico; José Alberto Luévano Rodríguez, como secretario personal, y Juan Manuel Escamilla León, jefe de escoltas del gobernador y adscrito a la Fiscalía General del Estado como asesor técnico.Los cuatro forman el círculo que factura comidas por miles de pesos, consumo de bebidas alcohólicas y estadías de varios días en hoteles de la Ciudad de México, mientras el mandatario apenas reporta gastos.Desde que tomó posesión como gobernador, Corral publicó un acuerdo de austeridad y racionalidad del gasto público en el que se estableció que era necesario aplicar medidas de disciplina.En el presupuesto de este año, el acuerdo se incluyó en una parte de la ley aprobada para el gasto.“Es obligación de los titulares de los entes públicos, o en quienes deleguen las facultades, sujetarse a los criterios, lineamientos y disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público, a través de la implementación de las medidas tendientes a fomentar el ahorro y la optimización en la aplicación de los recursos”, establece el artículo 23 de la ley de presupuesto.Juan Manuel Escamilla, el jefe de seguridad personal del gobernador, es el servidor público que tiene los gastos más elevados en restaurantes.Tan solo del 15 de noviembre al 23 de diciembre del año pasado, el escolta erogó 16 mil pesos por concepto de consumo de alimentos, dentro del rubro de gastos de representación.Entre los consumos cargados al erario durante el fin del año pasado, Escamilla incluyó una comida en un restaurante de Chihuahua por 4 mil 468 pesos, al igual que una visita al Shangri la de Juárez por 3 mil 199 pesos.En los primeros seis meses de este año, el guardaespaldas del mandatario ha permanecido como uno de los que más altos consumos factura dentro de la oficina particular del gobernador.El 6 de febrero, Escamilla, quien fuera jefe de seguridad del exgobernador Patricio Martínez, reportó una comida en el restaurante Ardeo de Ciudad Juárez por 5 mil 680 pesos.El mismo día estuvieron en Juárez Luévano Rodríguez y Muñoz, además del propio gobernador, con motivo del evento organizado en la frontera para el Primer Informe de Gobierno; Luévano y Corral justificaron gastos por 400 y 300 pesos, respectivamente.En La Calesa, en Chihuahua, Escamilla solicitó una factura por 2 mil 563 pesos el 22 de enero del 2018, justo cuando el gobernador estaba entre Meoqui y Chihuahua con motivo de la denominada Caravana por la Dignidad.Comidas en el Nour Bistro de Chihuahua por dos mil pesos, en el Nuevo León de la Ciudad de México por mil 800 pesos, y otras más a lo largo de 2018 suman más de 20 mil pesos durante el primer semestre del año.Además de los gastos en comidas por miles de pesos, la revisión arrojó que los funcionarios pagaron en varias ocasiones consumos de bebidas alcohólicas.En el viaje realizado a Toronto en marzo de este año, Muñoz entregó una factura de comprobación de gastos en la que se especifica que los comensales ordenaron nueve cervezas y una copa de vino que, junto a las costillas, hamburguesas, filetes y un paquete de cena para dos personas, significó un gasto de 437 dólares canadienses.Dos días después Muñoz y sus cuatro acompañantes acudieron a otro restaurante de Toronto para cenar salmón, pescados, pollo y vino, con cargo al erario por 601 dólares canadienses.Escamilla, en febrero de este año, entregó facturas entre las que se aprecian consumos de vino, cervezas y micheladas.Francisco Lozano, quien acompañó al gobernador en la mayor parte del recorrido de la Caravana por la Dignidad, es el servidor público que más consumos por alimentos en la ciudad de Chihuahua ha cargado a los gastos de viáticos y representación.Además, Lozano ha justificado gastos de viáticos con facturas por servicios como lavados de auto y por la compra de una caja de chocolates Ferrero Rocher en Juárez el 22 de junio.Frutas, semillas, ensaladas y jugos, comprados en la ciudad de Chihuahua en horarios de oficina son recurrentes en las facturas entregadas por Lozano al área administrativa de la Secretaría Particular del gobernador. (Itzel Ramírez / El Diario)• Abundan cuentas por miles de pesos en restaurantes de la Ciudad de México• Destaca la compra de bebidas alcohólicas en horas laborales con dinero público• Algunos sitios son The University Club of Mexico, y restaurantes en las colonias Roma, Polanco y Condesa de la capital del país• El círculo lo integran:- Francisco Javier Muñoz, asesor técnico- Francisco Javier Lozano Urías, asesor técnico- José Alberto Luévano Rodríguez, secretario personal- Juan Manuel Escamilla León, jefe de escoltas del gobernador• Del 15 de noviembre al 23 de diciembre de 2018, Escamilla facturó 16 mil pesos por consumo de alimentos, en gastos de representación• En viaje a Toronto en marzo, Muñoz entregó una factura por 437 dólares canadienses que incluye cervezas y vino. Dos días después Muñoz consumió 601 dólares canadienses• Lozano ha cargado a los gastos de viáticos lavados de auto y chocolates Ferrero Rocher

