Guardan opacidad comisiones de Pinedo

Chihuahua— Los informes de las comisiones que el titular de la Coordinación de Comunicación Social (CCS), Jesús Antonio Pinedo Cornejo, realizó durante el primer semestre del año en curso no se encuentran disponibles en su portal de obligaciones de transparencia.En los primeros seis meses de 2018, Pinedo Cornejo llevó a cabo 19 comisiones dentro y fuera del estado. Los gastos derivados de estos encargos fueron de 84 mil 792 pesos en viáticos, según el portal de transparencia de la CCS.Sin embargo, la misma dependencia omitió publicar los informes de las 19 comisiones encomendadas al titular de la CCS, ya que sólo está disponible un enlace que lleva a la página principal del Portal Nacional de Transparencia, el cual no contiene ningún documento.La información, disponible en la fracción IX del artículo 77 del portal de Obligaciones de Transparencia Comunes de la CCS, dicta que la comisión más costosa de Pinedo Cornejo fue el 25 de junio, duró dos días, y se gastaron 9 mil 483 pesos en viáticos.La única información que la CCS transparentó sobre los motivos del encargo fue el de una “reunión en Cd. Juárez y otra en Monterrey”.La segunda comisión más cara ocurrió el 22 de febrero, cuando tuvo que realizar un viaje hacia la Ciudad de México para más tarde regresar el 24 del mismo mes hacia Ciudad Juárez para tomar un “curso gubernamental”. Este encargo tuvo un costo de 8 mil 600 pesos y no existe información disponible sobre las facturas que se generaron por el gasto de viáticos.Además, Pinedo Cornejo realizó dos viajes a la ciudad de Hermosillo, Sonora, para asistir a una reunión de trabajo con el “Director General” del periódico El Imparcial.El primer viaje a Hermosillo se realizó el 11 de enero, cuando Pinedo Cornejo llevó a cabo las negociaciones para la impresión varios millones de ejemplares del semanario gubernamental Cambio 16.Luego de estas negociaciones, el 14 de febrero Pinedo Cornejo y el Subsecretario de Administración de Hacienda, Guillermo Alberto Luján Peña, firmaron un contrato con el representante legal de El Imparcial, Gonzalo Alberto Martínez López, para la prestación de servicios de imprenta del semanario Cambio 16.Este contrato se llevó a cabo bajo la modalidad de adjudicación directa por un monto máximo de 18 millones 25 mil 400 pesos. Dicho convenio ha sido el más costoso que ha hecho la CCS con una empresa ajena a la venta de publicidad oficial.Otro gasto importante se erogó para una comisión del 2 al 5 de febrero, cuando Pinedo Cornejo acompañó al gobernador Javier Corral Jurado a una gira de trabajo durante la Caravana por la Dignidad de Chihuahua. La comisión tuvo un costo de 5 mil 400 pesos en viáticos.El portal de Comisiones Abiertas del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) tampoco incluye documentos sobre los informes de encargos que presentó Pinedo Cornejo desde el inicio de la administración de Corral Jurado.

