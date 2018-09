Se estanca reforma a Ley de Transporte

Aun en esta nueva legislatura, el proyecto para reformar la Ley de Transporte y regular los servicios de taxi y Uber sigue ‘atorada’ en comisiones.La iniciativa de la exdiputada panista Laura Marín fue presentada al Congreso estatal en marzo de 2017, pero aunque fue heredada a los nuevos diputados no hay todavía fecha para que sea retomada.“No la hemos visto, pero todas las iniciativas que se quedaron atoradas se van a retomar”, dijo ayer la diputada panista Patricia Jurado Alonso, presidenta de la Comisión de Movilidad Urbana.El coordinador de los diputados de Morena, Miguel Ángel Colunga, indicó que debido a que se está saturando el Pleno con iniciativas y puntos de acuerdo de todos los legisladores no se ha tocado el tema. Por lo tanto, añadió, no se saben fechas concretas para retomar el asunto.La propuesta tiene por objeto facilitar el retiro de concesiones y reducir la vigencia de permiso a los concesionarios de transporte público. Busca además obligar a dueños de camiones y taxis a que den un buen servicio.Establece que las concesiones y permisos se otorgarán hasta por cinco años.“Lo anterior no libera al concesionario de la obligación de prestar el servicio con vehículos que no excedan de diez años de antigüedad en las rutas urbanas y doce años de antigüedad en las rutas semiurbanas y foráneas”, dice la ley.También obligaría a los permisionarios que presten servicio de transporte especial para trabajadores o escolares deben contar con vehículos con una antigüedad no mayor a cinco años a la fecha del otorgamiento del permiso respectivo.La iniciativa de Marín fue objeto de controversia en la pasada legislatura porque los concesionarios se opusieron en todo momento a la propuesta.Incluso, aunque fueron convocados a foros de propuestas para nutrir la legislación, siempre los desairaron.

