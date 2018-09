Chihuahua— Diputados de Morena y Encuentro Social se sumaron ayer a una iniciativa presentada por el PRI en el Congreso del Estado para impedir que un particular asuma las tareas de mantenimiento de dos plantas tratadoras de agua en Chihuahua capital, proyecto solicitado por el gobernador Javier Corral y aprobado el pasado 30 de agosto, un día antes de finalizar la anterior legislatura.Ese plan significa un proyecto de inversión a largo plazo para que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento acuerde con un particular el manejo de esas plantas, lo cual representa un gasto de 930 millones de pesos a 10 años, y para ello se solicitó la autorización de contratación de deuda.“No permitiremos que se lucre con el agua de los chihuahuenses”, expresó ayer en tribuna la coordinadora del Revolucionario Institucional (PRI), Rosa Isela Gaytán, quien planteó una reforma para poner candados en la Ley del Agua, y evitar la intervención de particulares, así como establecer que el mantenimiento y la operación del servicio debe estar únicamente en manos del Estado.“El Estado Mexicano es el encargado de garantizar que los gobernados tengan acceso al agua de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible; esto es menester de los tres niveles de gobierno y no de los particulares que buscan un lucro por la explotación, administración y comercialización del agua potable y de los servicios conexos”.Detalló que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4° reconoce el derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal o doméstico, y exhorta a los estados y organizaciones a que proporcionen recursos financieros, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un acceso económico al agua.Gaytán Díaz recordó que hace unos días, el partido Morena en el Senado de la República presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales para evitar cualquier proceso encaminado, directa o indirectamente, a la privatización del servicio de agua potable y su saneamiento.En este sentido, con un marco jurídico federal y con leyes locales, dijo que es prioritario que se replique en todas las entidades federativas, pues precisamente por el aprecio social del acceso al agua, es proclive a su comercialización, fuera de los fines que la constitución federal ha delineado, lo que provoca abusos del Estado.Expuso que la legislatura pasada violentó la Constitución al permitir que particulares tomen el mando del tratamiento de agua en la capital del estado, por lo que adelantó la posibilidad de presentar una controversia constitucional.Asimismo, especificó que la JMAS de Chihuahua no está facultada para celebrar los contratos de inversión pública a largo plazo, por prohibición expresa del artículo 5 de la Ley de Proyectos de Inversión Pública a Largo Plazo del Estado.“Debe ser la misma Junta la que brinde el servicio y en el modelo que se planteó en dicho proyecto, se entrega a un particular el servicio de tratamiento de aguas residuales”.

