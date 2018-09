Chihuahua— El diputado morenista y exvisitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Gustavo de la Rosa Hickerson, destacó que la desbandada de cadetes y agentes de las academias y corporaciones de seguridad pública en el estado, ha ocurrido por el aumento “exagerado” de los niveles de riesgo.“La labor del policía se ha convertido en un trabajo de situación de guerra. Es el temor a perder la vida, lo que los obliga a abandonar la Academia”, apuntó el legislador, quien preside la Comisión de Derechos Humanos y funge como secretario en la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil.Después de que se diera a conocer que 15 elementos de la Policía Estatal y 12 cadetes de la Academia interrumpieron su preparación por falta de garantías de seguridad, De la Rosa Hickerson consideró que las corporaciones enfrentan un problema grave.“En términos reales, junto con las permanentes denuncias de policías municipales, hay zonas importantes del estado que se están quedando prácticamente a merced de la delincuencia. Después de lo que sucedió en Bocoyna, quedó claro que la Fiscalía y la Federación ni siquiera han puesto en operación el sistema nacional de intercomunicación que abarca toda la República”, explicó al señalar que los policías quedan incomunicados por ese motivo.“Saben que en el estado hay zonas del silencio, donde quedan incomunicados con sus mandos y no pueden pedir apoyo, yo consideraría que son muy valientes los que siguen trabajando ahí”.Refirió que en su función como integrante de la Mesa de Seguridad y de Justicia en Ciudad Juárez, trabajó cerca de los agentes municipales, quienes enfrentaron la guerra contra el narcotráfico en su punto más alto, entre 2008 y 2012, y el riesgo se disparó.“Nosotros trabajamos durante muchos años con los policías de Ciudad Juárez. Ellos tienen calculado un nivel riesgo, que es mucho mayor al de otros empleos, por ello los salarios para los elementos son relativamente mejores a los salarios de otros tipos de trabajo”. Los oficiales pueden llegar a ganar sólo cuatro mil pesos quincenales, menos las deducciones que por ley se les aplica, además de un apoyo federal de seis mil pesos enviados cada 20 días.Para el diputado, la solución de los riesgos que enfrentan los agentes de seguridad pública en Chihuahua se trata de “sentarse seriamente con el gobierno federal, estatal y municipal, acompañados de sectores importantes de la sociedad” para evaluar las necesidades presupuestarias y llevar a cabo un reclutamiento masivo de cadetes para “disminuir” el riesgo.“La otra cosa importante que falta es que dentro de las fuerzas delictivas, hay muchas personas que deberían ser escuchadas de alguna manera. No se ha hecho un esfuerzo serio de escuchar a estas personas. La violencia no le sirve a nadie, ni siquiera a ellos”, dijo.

