Morena cuadruplica su presupuesto

Con la exclusión del PRD, el PES y el PANAL a la repartición de las prerrogativas de 2019, el resto de los partidos políticos en la entidad tendrá mayor acceso a la cantidad base que se entregará el próximo año a los que pasaron el umbral de la votación total válida emitida.Los partidos políticos más beneficiados son los llamados “satélite”, que lograrán casi triplicar su presupuesto.Al tener el 4.49% de los votos en las pasadas elecciones, el Partido Verde (PVEM) obtendrá un monto de 4 millones 561 mil 292 pesos, pero podrá acceder a otros 7 millones 257 mil que son parte del fondo base de 43 millones a repartirse por igual.Por lo que en total se adjudicará 11 millones 818 mil 292 pesos de financiamiento público.Con el 3.71% que obtuvo de la votación, el PT alcanzará 3 millones 769 mil, más los otros 7 millones disponibles, con los que suma 11 millones 26 mil 305 pesos de presupuesto.Mientras que Movimiento Ciudadano (3.28%) logrará un total de 10 millones 589 mil 433 pesos, tres veces más que lo que le tocaría por alcanzar los votos válidos.El partido que gozará de más financiamiento público es Morena, que podrá adjudicarse alrededor de 37 millones 147 mil pesos gracias en parte al porcentaje de votación que tuvo en el estado.El presupuesto que recibirá el partido creado apenas hace cuatro años en Chihuahua es casi 16 veces más grande al obtenido en 2013, cuando obtuvo 3 millones, y hasta tres veces mayor al que ejerció en este 2018, cuando accedió a 12 millones.El PAN, en cambio, a pesar de haber alcanzado el mayor porcentaje de la votación total válida emitida en los comicios pasados, tendrá una asignación similar a la que obtuvo en 2017, año no electoral, con 39 millones de pesos.En total, según un cálculo de El Diario basado en la Ley Electoral para el Estado de Chihuahua, habrá una bolsa disponible de 145 millones 140 mil 261 pesos para 2019.De ese fondo, el 30 por ciento se repartirá entre las seis fuerzas políticas que sí obtuvieron el tres por ciento de la votación total válida emitida en la última elección.El resto, 101 millones 598 mil 183 pesos, se repartirá según el porcentaje de votos alcanzados.Hay que mencionar que de acuerdo con el Instituto Estatal Electoral (IEE), los partidos Encuentro Social y Nueva Alianza se quedarán sin el beneficio de las prerrogativas estatales al perder eventualmente el registro nacional por no superar el tres por ciento de la votación válida en las pasadas elecciones federales.El PRD fue la única de las nueve fuerzas políticas en la entidad que no pasó el umbral el tres por ciento de esos votos requeridos en la ley electoral.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.