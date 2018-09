Los órganos electorales en Chihuahua, tanto el Instituto Estatal Electoral (IEE) como el Tribunal Estatal Electoral (TEE), descartaron una reducción de salarios de acuerdo al plan de austeridad al que ha llamado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.Según sus directivos, ninguno de los dos órganos ha contemplado un plan de austeridad en sus anteproyectos presupuestales de 2019.En el caso del IEE, el consejero Alonso Bassanetti dijo que aunque el presupuesto del próximo año será menor al de 2018, al no ser año electoral, no se ha previsto el tema de la austeridad, que incluiría un recorte de salarios.Aunque tienen hasta el 15 de octubre para llevar la propuesta al legislativo, Bassanetti, quien entrega el cargo ese mismo mes, dijo que no se ha previsto y tampoco se ha tocado el tema.Sin embargo sí anotó que prevén un presupuesto responsable con el que se pretende fomentar la participación ciudadana en los procesos electorales y la difusión de la cultura democrática. También para el fortalecimiento de algunas áreas, refirió.La consejera del IEE, María Elena Cárdenas, se pronunció en el mismo sentido: hasta ahora no está sobre la mesa un plan de austeridad, pero tampoco se descarta.El presidente del TEE, Víctor Yuri Zapata Leos, dijo que todavía no tienen el anteproyecto, pero de entrada subrayó que no han hecho un planteamiento en concreto respecto a si contemplan reducirse los salarios.El salario del consejero presidente del IEE, Arturo Meraz, asciende a 145 mil 134.97 pesos, entre sueldo y compensaciones, de acuerdo con el tabulador de remuneraciones de los servidores de ese órgano electoral.El de los consejeros es de 98 mil 83 pesos, mientras que el del secretario ejecutivo 85 mil 981; y de ahí para abajo entre direcciones ejecutivas, coordinadores, comisiones, direcciones de área, jefaturas e intendencia.En total, el instituto aprobó para 2017, año no electoral, un monto de 131 millones 548 mil pesos como su presupuesto de egresos para gastos de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales y bienes muebles e inmuebles.El presupuesto asignado al TEE también para 2017 fue de 27 millones 071 mil pesos.De esa cantidad se paga de salario al magistrado presidente un monto de 139 mil 998 pesos; mientras al resto de los magistrados 77 mil, 113, 114 y 124 mil pesos mensuales. (Javier Olmos / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.